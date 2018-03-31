Ибрагимович: «Должен был переехать в США еще до перехода в „Манчестер Юнайтед“»

31 марта 2018, 08:23

Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» присоединился к расположению американского клуба и уже успел поучаствовать в первой тренировке. Швед сообщил, что планировал переехать в США еще до перехода в «Манчестер Юнайтед»:

«Это должно было случиться еще два года назад, до перехода в „Манчестер Юнайтед“. Мыслями я уже был здесь. Я хотел переехать сюда, но не случилось. Судьба решила, что я все-таки приеду, так что „Лос-Анджелес“ мне позвонил, а я ответил.

Я готов играть. Чувствую себя как ребенок, который бежит за конфетой, только вместо конфеты футбольный мяч».