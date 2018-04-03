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Видаль и Депай попали в шорт-лист «Милана»

03 апреля 2018, 11:26

Сообщается, что «Милан» заинтересован в привлечении в свою команду двух звездных игроков. 

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль и нападающий «Лиона» Мемфис Депай попали в сферу интересов «россонери». Миланский клуб может оформить трансфер двух игроков в самое ближайшее время, однако многое будет зависеть от финансового фэйр-плей.

Ранее отмечалось, что «Милан» может поплатиться участием в розыгрышах еврокубков из-за нарушения FFP.

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