Видаль и Депай попали в шорт-лист «Милана»

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03 апреля 2018, 11:26

Сообщается, что «Милан» заинтересован в привлечении в свою команду двух звездных игроков.



Полузащитник «Баварии» и нападающий «Лиона» попали в сферу интересов «россонери». Миланский клуб может оформить трансфер двух игроков в самое ближайшее время, однако многое будет зависеть от финансового фэйр-плей.



Ранее отмечалось, что «Милан» может поплатиться участием в розыгрышах еврокубков из-за нарушения FFP.