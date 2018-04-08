Конрад Лаймер выбыл до конца сезона

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08 апреля 2018, 11:46

Источник сообщает, что полузащитник «Лейпцига» выбыл до конца сезона.



20-летний футболист получил травму во время матча 1/4 финала Лиги Европы против «Марселя». Сроки восстановления игрока составляют от 4 до 6 недель, что исключает его дальнейшее участие в матчах за немецкий клуб.