Источник сообщает, что полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер выбыл до конца сезона.
20-летний футболист получил травму во время матча 1/4 финала Лиги Европы против «Марселя». Сроки восстановления игрока составляют от 4 до 6 недель, что исключает его дальнейшее участие в матчах за немецкий клуб.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу