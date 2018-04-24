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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Спортивный директор «Милана» находится на грани увольнения

сегодня, 10:11

Итальянская пресса сообщает, что спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли находится на грани увольнения.

Специалист прибыл в клуб в апреле прошлого года и руководил последней трансферной кампанией «россонери», в ходе которой было потрачено более 200 миллионов евро. Ключевой целью миланского клуба в этом сезоне была квалификация в Лигу чемпионов, однако поражение в матче 34-го тура Серии А от «Беневенто» лишило возможности «Милан» участвовать в элитном турнире. 

Однако сам Мирабелли считает, что проект «красно-черных» требует времени, чтобы улучшить показатели.

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 11:27
Это тот самый, который говорил, что Милан никогда не исключат из еврокубков? Так ему и надо!
ndedov
ndedov
сегодня в 11:10
Давно пора сменит руководство, такой славный клуб и в пропасть.
мяч квадратный
мяч квадратный
сегодня в 10:55
Кандидатуру Карреры не рассматривают на его место?
VIPded
VIPded
сегодня в 10:38
Конкретный бракодел! )))
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