Спортивный директор «Милана» находится на грани увольнения

Итальянская пресса сообщает, что спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли находится на грани увольнения.



Специалист прибыл в клуб в апреле прошлого года и руководил последней трансферной кампанией «россонери», в ходе которой было потрачено более 200 миллионов евро. Ключевой целью миланского клуба в этом сезоне была квалификация в Лигу чемпионов, однако поражение в матче 34-го тура Серии А от «Беневенто» лишило возможности «Милан» участвовать в элитном турнире.



Однако сам Мирабелли считает, что проект «красно-черных» требует времени, чтобы улучшить показатели.