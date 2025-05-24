«Химки» и «Черноморец» не получили лицензию для участия в РПЛ

Пресс-служба РФС сообщает, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ.
Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» на получение лицензии для возможного участия в Премьер-Лиге (РПЛ) в спортивном сезоне 2025/2026 гг.
По итогам заседаний комиссии было принято решение отказать подмосковному, новороссийскому и хабаровскому клубам в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев.
Таким образом, «Химки» вылетают из РПЛ, а «Черноморец» не сможет сыграть в стыковых матчах.
иначе бред какой-то получается - новороссийцы старались весь сезон, надеялись, фанаты были в предвкушении и тут такой облом
иначе бред какой-то получается - новороссийцы старались весь сезон, надеялись, фанаты были в предвкушении и тут такой облом