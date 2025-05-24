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«Химки» и «Черноморец» не получили лицензию для участия в РПЛ

вчера, 22:33

Пресс-служба РФС сообщает, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ.

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» на получение лицензии для возможного участия в Премьер-Лиге (РПЛ) в спортивном сезоне 2025/2026 гг.

По итогам заседаний комиссии было принято решение отказать подмосковному, новороссийскому и хабаровскому клубам в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев.

Таким образом, «Химки» вылетают из РПЛ, а «Черноморец» не сможет сыграть в стыковых матчах.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:39
    dеigandre
    dеigandre ответ uk3shmbmbmty (раскрыть)
    сегодня в 13:36
    Договориться об аренде любого, который подходит для РПЛ.
    Но зачем так делать? Проще на самотек все пустить, а в конце пусть все нас позащищают
    nikolah
    nikolah
    сегодня в 13:35
    Черноморец жаль, Химки -нет.
    альсато
    альсато ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 12:44
    Не попали бы!))))))..Химка не выдали-за долги, Черноморцу-за отсутствие Арены, а вот СКА-да потому, что никто не знает где это))))
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ socc57 (раскрыть)
    сегодня в 12:25, ред.
    Да, я курсе этого вопроса, но если взять в целом..., плюс критерии не должны быть догмой, надо работать не на критерии, а для людей, болельщиков...

    P.S. Вообще то, спрашивать легче чем помогать...
    А лицензионная структура чем занимается в течении года? Какую она оказала помощь клубу который теоретически претендует на выход в следующий дивизион? Если оказала - спасибо, а если только требовать..., надо пересматривать их функциональные обязанности.
    socc57
    socc57 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 11:59
    Критерии по лицензированию РПЛ и ФНЛ различаются.
    Red-blue oldhorse
    Red-blue oldhorse ответ Asper (раскрыть)
    сегодня в 10:44
      ABir
      ABir
      сегодня в 10:29
      За Черноморец обидно.
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 09:20
      Создается прецедент с очень плохим душком...
      Химки отыграли успешно сезон и получается к стадиону (или месту проведения игр) не было таких претензий, невыполнение которых тянуло на столь радикальные меры как "недопущение" к лицензии и как следствие запрет на участие в соревновании, право на которое они заслужили "потом и кровью"...
      Вообще, логически, лицензирование (и сдается мне платное) не должно проводиться ежегодно. Почему? Спортивный объект изначально принимается с определенными требованиями, наличием определенных структур обеспечивающих жизнедеятельность команды (футбольных полей, раздевалок, тренажёрных залов, пищеблока, жилых помещений и т.д.) Что может случиться за год, два со стадионом или... пардон наружным туалетом? Или лицензия необходима для откачки фекалий? Починки электророзетки? Для этого можно создать на уровне города, края, области Комиссию проверяющую готовность объекта к новому футбольному сезону или учебному году..., и в акте указывают что надо устранить (починить розетку, откачать "парашу"...)
      В нашем случае и в целом попахивает темой набившей оскомину: "Не важно как вы проголосуете, важно как мы посчитаем" и в переложении на наш лад: "Не важно какое место вы займете в турнире РПЛ, важно получите вы лицензию или нет"!
      Получается так, с надутыми серьёзными щеками, выявляется причина которая ну никак не соответствует нормам и требованиям Лицензии, а через пару недель - соответствует! Это как? Что за Антилопа с волшебной палочкой прибежала и куда и устранила, "порешала" все недочёты?
      Тот же "Черноморец"! Играть в первом дивизионе можно, в "вышке" нельзя... Что за избирательность? И там и там люди...
      uk3shmbmbmty
      uk3shmbmbmty ответ dеigandre (раскрыть)
      сегодня в 08:12
      что сделать за сезон? новый стадион построить?
      Kosmos58
      Kosmos58
      сегодня в 08:12
      БЕЗ УМИЕ !!! Что за ... эти чинуши!!!
      Kosmos58
      Kosmos58
      сегодня в 03:18
      Что творится!!!
      Comentarios
      Comentarios
      сегодня в 02:57
      СКА еще задробили ... в последнем туре с Уралом играли. Если бы выиграли в стыки попали. Представляю, что бы было если бы попали в РПЛ...
      Vilar
      Vilar
      сегодня в 01:40
      В рпл будет 15 команд?
      costard
      costard ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      сегодня в 00:56
      Говорили что приоритет - команда из РПЛ, значит тогда Оренбург в стыки, а кто там был в стыках - остается.
      dеigandre
      dеigandre ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
      сегодня в 00:04
        dеigandre
        dеigandre ответ cwetrbcf5nus (раскрыть)
        сегодня в 00:02
        Ministri Krasnodar
        Ministri Krasnodar
        вчера в 23:15, ред.
        И зачем тогда играть клубам , раз нельзя выйти в лигу выше ? Почему в Европе спокойно играют на столетних стадионах , а у нас видите ли нельзя .
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        вчера в 23:15
        А как же иначе? Если Черноморец выйдет в РПЛ, то у Зенита появится еще одна неудобна команда. Позор!
        PATRIOT1965
        PATRIOT1965
        вчера в 23:09
        Вместо Химок кто тогда?
        Joseph Dredd
        Joseph Dredd ответ Asper (раскрыть)
        вчера в 22:59
        https://www.soccer.ru/news/1407876/pari-nn-ahmat
        Asper
        Asper
        вчера в 22:43
        Так, и что это означает?
        Снизу понятно - Сочи вместо Черноморца в стыки.
        А сверху что? Оренбург в стыки, а Нижний просто остается?
        Trogl Troglovic
        Trogl Troglovic
        вчера в 22:39
        Спортивный принцип покинул чат
        cwetrbcf5nus
        cwetrbcf5nus
        вчера в 22:38
        может проще тогда сделать закрытую лигу по типу кхл и приглашать в нее тех, кто соответствует нормам?

        иначе бред какой-то получается - новороссийцы старались весь сезон, надеялись, фанаты были в предвкушении и тут такой облом
        Гость
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