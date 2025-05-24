«Химки» и «Черноморец» не получили лицензию для участия в РПЛ

Пресс-служба РФС сообщает, что «Химки», «Черноморец» и « СКА -Хабаровск» не получили лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ .

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов «Химки», «Черноморец» и « СКА -Хабаровск» на получение лицензии для возможного участия в Премьер-Лиге ( РПЛ ) в спортивном сезоне 2025/2026 гг.

По итогам заседаний комиссии было принято решение отказать подмосковному, новороссийскому и хабаровскому клубам в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев.