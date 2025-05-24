«Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (25.05.2025)

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вчера, 23:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат можно выбрать по 3.7, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.93. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Удинезе» тяжело выигрывать от матча к матчу, но коллектив держится на текущем 12 месте, что можно считать неплохим результатом. В активе клуба 44 балла. От зоны еврокубков команду отделяет 21 очко. Два последних матча «Удинезе» завершились поражениями от «Монцы» (1:2), и «Ювентуса» (0:2).

«Фиорентина» проводит прекрасный сезон, и на данный момент занимает седьмое место, с заработанными 62 очками. От желанной зоны еврокубков её отделяют всего три очка. Также команда выступала в Лиге Конференций, где в полуфинале проиграла «Бетису» с общим счётом (3:4). Два последних матча «Фиорентины» закончились поражением от «Венеции» (1:2), и победой над «Болоньей» (3:2).

Информация для ставок

«Удинезе» одержал одну победу за последние пять матчей

«Фиорентина» проиграла три из пяти встреч

«Удинезе» не выигрывает на протяжении четырёх домашних матчей

Прогноз

Предполагаем, что команды покажут примерно равную игру и смогут забить как минимум один гол в ворота друг друга. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мостбет.