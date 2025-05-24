«Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (25.05.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат можно выбрать по 3.7, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.93. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.
Форма команд
«Удинезе» тяжело выигрывать от матча к матчу, но коллектив держится на текущем 12 месте, что можно считать неплохим результатом. В активе клуба 44 балла. От зоны еврокубков команду отделяет 21 очко. Два последних матча «Удинезе» завершились поражениями от «Монцы» (1:2), и «Ювентуса» (0:2).
«Фиорентина» проводит прекрасный сезон, и на данный момент занимает седьмое место, с заработанными 62 очками. От желанной зоны еврокубков её отделяют всего три очка. Также команда выступала в Лиге Конференций, где в полуфинале проиграла «Бетису» с общим счётом (3:4). Два последних матча «Фиорентины» закончились поражением от «Венеции» (1:2), и победой над «Болоньей» (3:2).
Информация для ставок
- «Удинезе» одержал одну победу за последние пять матчей
- «Фиорентина» проиграла три из пяти встреч
- «Удинезе» не выигрывает на протяжении четырёх домашних матчей
Прогноз
Предполагаем, что команды покажут примерно равную игру и смогут забить как минимум один гол в ворота друг друга. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мостбет.