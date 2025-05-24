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ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Реймс» и выиграл Кубок Франции

вчера, 23:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 0Логотип футбольный клуб РеймсРеймсМатч завершен

ПСЖ обыграл «Реймс» (3:0) и завоевал Кубок Франции.

На 16-й минуте Брэдли Баркола вывел ПСЖ вперёд. На 19-й минуте Баркола оформил дубль. На 43-й минуте Ашраф Хакими довёл счёт до разгромного.

Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ, провёл на поле все 90 минут и отстоял на ноль.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:47
Пусть ПСЖ на годик приедут к нам, на место Краснодара, вместе с Сафоновым, и попробуют стать Чемпионом...!))
Limonov
Limonov ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 12:30
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    сегодня в 12:27
    Бывшая жена, наверное больше всех хочет и ждёт победы ПСЖ, там же проценты идут из каждого дохода.
    альсато
    альсато
    сегодня в 12:16
    Сафонов разгромил Реймс)))))
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 10:39
    Пора брать требл исторический момент для ПСЖ доказать что они ТОП клуб не только во франции, но и в европе........
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    сегодня в 09:42
    Жена Матвея уже считает долю от призовых за победу в чемпионате, Кубке, Суперкубке и, возможно, в ЛЧ.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 09:30
    А Краснодар без Сафонова в воротах стал Чемпионом РФ!)
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 08:46
    Какой молодец Дартаньян, большой вклад внес в победу, с учетом всего одного удара Реймса в створ ворот.
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 07:05
    Админы.
    Ошибка, правильно:- в воротах.
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 06:58
    Сафонов, похоже требл получит в этом году
    rcdrezy5arjr
    rcdrezy5arjr
    сегодня в 06:28
    Реймс просто безвольно провел матч, заранее сдавшись.
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 03:14
    Ну ну ...
    протон
    протон
    сегодня в 02:26
    У Сафонова суперсезон выходит: «внутренний» дубль за этот сезон сделал, вышел с ПСЖ в финал ЛЧ, родной Краснодар стал чемпионом )
    Поздравляю Матвея Сафонова! ( Все мы знаем, что они- (футболисты) читают наши комменты на сокере. Многие футболисты кстати ту зареганы и читают наши с ввами комменты.
    Тень 20
    Тень 20
    сегодня в 02:24
    На воротах🤣
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    сегодня в 01:05
    Тоттенхэм-Кейн, Краснодар-Сафонов! Этот европейский сезон необычный...
    протон
    протон
    сегодня в 00:23
    Немного странно считать любой Суперкубок страны, который играется за прошлый сезон в середине нынешнего сезона, как часть «квадрупла».
    Сугубо на мой взгляд.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 00:04
    Желаю ПСЖ взять ЛЧ!!!
    AKH
    AKH
    сегодня в 00:00
    Остался один шаг.... Удачи.
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