ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Реймс» и выиграл Кубок Франции

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вчера, 23:56

ПСЖ обыграл «Реймс» (3:0) и завоевал Кубок Франции.

На 16-й минуте Брэдли Баркола вывел ПСЖ вперёд. На 19-й минуте Баркола оформил дубль. На 43-й минуте Ашраф Хакими довёл счёт до разгромного.