ПСЖ обыграл «Реймс» (3:0) и завоевал Кубок Франции.
На 16-й минуте Брэдли Баркола вывел ПСЖ вперёд. На 19-й минуте Баркола оформил дубль. На 43-й минуте Ашраф Хакими довёл счёт до разгромного.
Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ, провёл на поле все 90 минут и отстоял на ноль.
Ошибка, правильно:- в воротах.
Ошибка, правильно:- в воротах.
Поздравляю Матвея Сафонова! ( Все мы знаем, что они- (футболисты) читают наши комменты на сокере. Многие футболисты кстати ту зареганы и читают наши с ввами комменты.
Поздравляю Матвея Сафонова! ( Все мы знаем, что они- (футболисты) читают наши комменты на сокере. Многие футболисты кстати ту зареганы и читают наши с ввами комменты.
Сугубо на мой взгляд.
Сугубо на мой взгляд.