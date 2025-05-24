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«Штутгарт» одержал победу над «Арминией» и стал обладателем Кубка Германии

вчера, 22:58
АрминияЛоготип футбольный клуб Арминия (Билефельд)2 : 4Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Арминия» уступила «Штутгарту» в финале Кубка Германии (2:4).

На 15-й минуте счёт открыл Ник Фольтемаде. Удвоил преимущество «швабов» Энцо Мийо на 22-й. Дениз Ундав на 28-й забил третий мяч, а на 66-й Мийо сделал дубль. Команда из Билефельда «размочила» счёт на 82-й — голом отметился Юлиан Кания, а на 85-й автогол Йоши Вагномана позволил «Арминии» сократить отставание.

«Штутгарт» выиграл национальный кубок в пятый раз в истории.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 23:29
Доброй ночи, Дружище!!!
До завтра. Конечно, спишемся...)))
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:28
Доброй ночи! Спишемся еще , пора на боковую , рано утром вставать нужно в Нижний за супругой съездить. Всего дорого!
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 23:26
Понятно.
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:25
дык и они не на руководящих должностях)))) муж её на погрузчике она я не знаю кем
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 23:25
За Интер, конечно. Но сложно им будет, ПСЖ- мощный, мобильный и сбалансированный грамотный клуб, плюс вратарь великолепный. Это не Барселону ловить, на её примитивных офсайдных ловушках, тут надо, что-то другое придумать, посложней...
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 23:21
Понятно. На крутом заводе работает, но и у нас не хуже.))) А вообще, как мне рассказывал сосед, он работает на АУДИ, очень тяжелая работа, он сидушки делает...
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:20
За кого Вы в финале ЛЧ?
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:17
Ясно. Я вообще в Германии не был но в Регенсбурге у меня троюродная сестра живет , в январе сына родила назвали моим именем) Муж тоже татарин но питерский , на заводе БМВ работают и живут там с 11 года
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 23:14
Привет, Маратик!!!
Это другая земля- Бавария, но она граничит с нашей. Обе земли- швабы. Но в Регенсбурге, я не бывал.
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:11
Виктор добрый вечер , хотя у нас ночь уже) Регенсбург от вас далеко?
Capral
Capral
вчера в 23:06, ред.
Соседей с победой!!! Вобщем, это было ожидаемо- Штутгарт посильней соперника. Впрочем, если вспомнить, кого выбила Арминия, то не всё так просто... Давненько Вюртенбергцы не побеждали в крупных соревнованиях .Рад за них. Надо будет позвонить знакомым, поздравить. А на следущей неделе поеду в Штутгарт, посмотрю, должны по традиции, в музее "Мерседес" выставить кубок на показ, для всех желающих...
Die Schwaben
Die Schwaben
вчера в 23:04
Без шансов для соперника!
матос
матос
вчера в 23:01
Команду из города моторов с титулом!
Гость
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