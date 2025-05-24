«Штутгарт» одержал победу над «Арминией» и стал обладателем Кубка Германии

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вчера, 22:58

«Арминия» уступила «Штутгарту» в финале Кубка Германии (2:4).

На 15-й минуте счёт открыл Ник Фольтемаде. Удвоил преимущество «швабов» Энцо Мийо на 22-й. Дениз Ундав на 28-й забил третий мяч, а на 66-й Мийо сделал дубль. Команда из Билефельда «размочила» счёт на 82-й — голом отметился Юлиан Кания, а на 85-й автогол Йоши Вагномана позволил «Арминии» сократить отставание.

«Штутгарт» выиграл национальный кубок в пятый раз в истории.