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«Леганес» вылетел из Ла Лиги, «Эспаньол» сохранил место в элите

вчера, 21:50

«Леганес» одержал крупную победу над «Вальядолидом» со счётом 3:0 в матче заключительного тура Ла Лиги.

Однако это не помогло команде из пригорода Мадрида сохранить место в высшем дивизионе испанского футбола. В параллельной игре «Эспаньол» также выиграл у «Лас-Пальмаса» (2:0) и набрал 42 очка. «Огуречники» с 40 баллами покинули Примеру.

«Леганес» вылетел в Сегунду вместе с «Вальядолидом» и «Лас-Пальмасом».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:54
жалко Леганес
набрали 40 очков, на 15 очков больше чем 18ая команда Англии, больше чем Юнайтед и Тоттенхэм, но вылетают (
Capral
Capral
вчера в 21:58
Леганес вылетел? Это тот, который натянул Барсу в 1-м круге?
Гость
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