«Леганес» вылетел из Ла Лиги, «Эспаньол» сохранил место в элите

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вчера, 21:50

«Леганес» одержал крупную победу над «Вальядолидом» со счётом 3:0 в матче заключительного тура Ла Лиги.

Однако это не помогло команде из пригорода Мадрида сохранить место в высшем дивизионе испанского футбола. В параллельной игре «Эспаньол» также выиграл у «Лас-Пальмаса» (2:0) и набрал 42 очка. «Огуречники» с 40 баллами покинули Примеру.

«Леганес» вылетел в Сегунду вместе с «Вальядолидом» и «Лас-Пальмасом».