«Леганес» вылетел из Ла Лиги, «Эспаньол» сохранил место в элите

«Леганес» одержал крупную победу над «Вальядолидом» со счётом 3:0 в матче заключительного тура Ла Лиги.
Однако это не помогло команде из пригорода Мадрида сохранить место в высшем дивизионе испанского футбола. В параллельной игре «Эспаньол» также выиграл у «Лас-Пальмаса» (2:0) и набрал 42 очка. «Огуречники» с 40 баллами покинули Примеру.
«Леганес» вылетел в Сегунду вместе с «Вальядолидом» и «Лас-Пальмасом».
набрали 40 очков, на 15 очков больше чем 18ая команда Англии, больше чем Юнайтед и Тоттенхэм, но вылетают (
набрали 40 очков, на 15 очков больше чем 18ая команда Англии, больше чем Юнайтед и Тоттенхэм, но вылетают (