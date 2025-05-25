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«Интер Майами» благодаря голу Месси сыграл вничью с «Филадельфией»

25 мая 2025, 08:21
Филадельфия ЮнионЛоготип футбольный клуб Филадельфия Юнион3 : 3Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Филадельфия Юнион» и «Интер Майами» сыграли вничью в матче МЛС (3:3).

На 8-й минуте счёт открыл игрок «Филадельфии» Квинн Салливан, а на 44-й Тай Барибо удвоил преимущество хозяев. На 60-й Тадео Альенде из «Интера» один мяч отыграл, но на 73-й всё тот же Тай Барибо снова увеличил разрыв в счёте — 3:1.

Но «Интер Майами» всё же смог отыграться. На 87-й минуте свой гол забил Лионель Месси, а на 90+5 Теласко Сеговиа установил окончательные 3:3 на табло.

«Филадельфия» лидирует в регулярном чемпионате МЛС, набрав 30 очков. «Интер» на шестой строчке и имеет в активе 23 очка.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Тень 20
Тень 20
25 мая в 11:29
Благодаря месси🤣
Capral
Capral ответ Хитрый Лис (раскрыть)
25 мая в 10:25, ред.
Там не только нет стабильности, там, фактически, ничего нет от общепринятого европейского футбола. Играют без центра поля, без обороны, все несутся в атаку, вобщем, другими словами- обычное американское ШОУ, как и всё в США. Миранчук же как-то сказал, что в МЛС, главное- порадовать публику голами, а самого футбола там мало. Уже, одно то, что в Майами играют трое, чей общий возраст превышает больше СТА лет- говорит о многом...
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
25 мая в 09:43
Суарес никакой.. Как и защитники.. Месси в порядке.. Подготовка к ЧМ продолжается.. А Авейру, видать ищет новый клуб. "Устал" он от Насра.. 🤭
Хитрый Лис
Хитрый Лис
25 мая в 09:33
Ничья с лидером чемпионата, да еще на его поле и проигрывая в 2 мяча, это хороший результат. Посмотрел обзор матча. Счет мог бы быть крупнее. Защита у Майами дыра. Неважно сколько забьют Месси и Суарес, защита пропустит больше.

Убедился, что в МЛС стабильности нет. К примеру, обладатель Кубка МЛС прошлого сезона сейчас на последнем месте. Майами, как победитель регулярного чемпионата, в середине таблицы. Регулярку вряд ли выиграют, но в плей-офф должны выйти.
sv_1969
sv_1969 ответ Incredulous (раскрыть)
25 мая в 09:22, ред.
Но это же всегда так!Пишут про самых известных в заголовке! И про Рона и у нас про того же Зюбу!
P.S. даже вот вчера Зенит разгромил Ахмат , а Быки победили Динамо)))
Incredulous
Incredulous
25 мая в 08:53, ред.
Когда уже отойдут от этого культа Месси. Почему, благодаря голу Месси? А остальные два гола, значит были не важны? Тот же Теласко Сеговина забил гол практически на последних секундах матча, и именно его гол стал решающим для "Майами".

Вот как было в Барселоне, где если команда победила, то это заслуга полностью только гениального Месси, а если проиграла, то виновата вся команда кроме Месси, так как партнёры по команде все уровнем ниже аргентинского вундеркинда, и просто не успевают за его гениальной мыслью. Вот теперь то же самое и здесь. Забиты три гола, но результат достигнут исключительно благодаря Месси. Это уже действительно каким-то сектанством попахивает.
2yt3kadp42vs
2yt3kadp42vs
25 мая в 08:49
Наверно благодаря голу Теласко скорее отыгрались
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