«Интер Майами» благодаря голу Месси сыграл вничью с «Филадельфией»

«Филадельфия Юнион» и «Интер Майами» сыграли вничью в матче МЛС (3:3).
На 8-й минуте счёт открыл игрок «Филадельфии» Квинн Салливан, а на 44-й Тай Барибо удвоил преимущество хозяев. На 60-й Тадео Альенде из «Интера» один мяч отыграл, но на 73-й всё тот же Тай Барибо снова увеличил разрыв в счёте — 3:1.
Но «Интер Майами» всё же смог отыграться. На 87-й минуте свой гол забил Лионель Месси, а на 90+5 Теласко Сеговиа установил окончательные 3:3 на табло.
«Филадельфия» лидирует в регулярном чемпионате МЛС, набрав 30 очков. «Интер» на шестой строчке и имеет в активе 23 очка.
Убедился, что в МЛС стабильности нет. К примеру, обладатель Кубка МЛС прошлого сезона сейчас на последнем месте. Майами, как победитель регулярного чемпионата, в середине таблицы. Регулярку вряд ли выиграют, но в плей-офф должны выйти.
Убедился, что в МЛС стабильности нет. К примеру, обладатель Кубка МЛС прошлого сезона сейчас на последнем месте. Майами, как победитель регулярного чемпионата, в середине таблицы. Регулярку вряд ли выиграют, но в плей-офф должны выйти.
P.S. даже вот вчера Зенит разгромил Ахмат , а Быки победили Динамо)))
P.S. даже вот вчера Зенит разгромил Ахмат , а Быки победили Динамо)))
Вот как было в Барселоне, где если команда победила, то это заслуга полностью только гениального Месси, а если проиграла, то виновата вся команда кроме Месси, так как партнёры по команде все уровнем ниже аргентинского вундеркинда, и просто не успевают за его гениальной мыслью. Вот теперь то же самое и здесь. Забиты три гола, но результат достигнут исключительно благодаря Месси. Это уже действительно каким-то сектанством попахивает.
Вот как было в Барселоне, где если команда победила, то это заслуга полностью только гениального Месси, а если проиграла, то виновата вся команда кроме Месси, так как партнёры по команде все уровнем ниже аргентинского вундеркинда, и просто не успевают за его гениальной мыслью. Вот теперь то же самое и здесь. Забиты три гола, но результат достигнут исключительно благодаря Месси. Это уже действительно каким-то сектанством попахивает.