«Интер Майами» благодаря голу Месси сыграл вничью с «Филадельфией»

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25 мая 2025, 08:21

«Филадельфия Юнион» и «Интер Майами» сыграли вничью в матче МЛС (3:3).

На 8-й минуте счёт открыл игрок «Филадельфии» Квинн Салливан, а на 44-й Тай Барибо удвоил преимущество хозяев. На 60-й Тадео Альенде из «Интера» один мяч отыграл, но на 73-й всё тот же Тай Барибо снова увеличил разрыв в счёте — 3:1.

Но «Интер Майами» всё же смог отыграться. На 87-й минуте свой гол забил Лионель Месси, а на 90+5 Теласко Сеговиа установил окончательные 3:3 на табло.