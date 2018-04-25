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Булыкин: «У Салаха инстинкт убийцы, защитникам сборной России будет тяжело»

сегодня, 15:27

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что защитникам национальной команды будет тяжело противостоять полузащитнику Египта Мохамеду Салаху на чемпионате мира 2018.

«У Салаха инстинкт убийцы, защитникам сборной России будет тяжело его закрыть. Ему нужно всего пару секунд, чтобы открыться и пробить в девятку так, что даже Акинфеев не поможет. Обязательно нужна коллективная подстраховка. Салах – игрок самого высокого уровня, который за сезон забивает столько, сколько не каждый нападающий за всю карьеру.

В Европе защитники отличаются от российских, они быстрее и техничнее. Я играл с Вертонгеном в „Аяксе“. Он не был грязным защитником, все мячи отбирал и грамотно страховал. Против Салаха тактика мелкого фола не поможет. Нужно не давать ему развернуться и ни на секунду его не выпускать. Необходимо следить за его открываниями. Иногда даже защитники мирового уровня ошибаются, а с Салахом не нужно даже ошибаться, просто дайте ему две секунды и он забьёт».

Салах, пронзающий оборону

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 17:19
Мое мнение наши игроки смогут не дать забить Салаху
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:08
...пробить в девятку так, что даже Акинфеев не поможет...

Спасибо, Димон, ты сделал мой вечер! Легенда не помогает даже когда кореец бьёт ему в руки. В ладушки играет...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:01
К чему опасения,у нас же есть кутепов,глушаков и комбаров...
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 16:54
Как на фоне Салаха будут смотреться наши миллионеры))))
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 16:46
Два спартаковских решета опозорятся уже на весь мир.
Чикомас
Чикомас
сегодня в 16:45
Реброва надо ставить...Он его поцелует вместо штанги, и больше он к нашим воротам и не приблизится...
cska plus
cska plus
сегодня в 16:44
Если защитником будет кутя то ему пора вешаться уже сейчас, чтобы Салах его не убивал.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:28
Кутепов отвечает,не верите?Спросите у Камбарова.)А если серьезно нужны другие защитники,более цепкие.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 16:06
Да у нас то и защитников нет
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:45
Инстинкт убийцы? Так может его изолировать? Что за термины такие- тупые буржуазные?! Нахватались заокеанского г.....а!
drug01
drug01
сегодня в 15:40
Будет не легко всем!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:32
КОМБАРОВ С КУТЕПОВЫМ ЕГО ЗАКРОЮТ ИНФА СОТКА !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
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