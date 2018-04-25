Булыкин: «У Салаха инстинкт убийцы, защитникам сборной России будет тяжело»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что защитникам национальной команды будет тяжело противостоять полузащитнику Египта Мохамеду Салаху на чемпионате мира 2018.



«У Салаха инстинкт убийцы, защитникам сборной России будет тяжело его закрыть. Ему нужно всего пару секунд, чтобы открыться и пробить в девятку так, что даже Акинфеев не поможет. Обязательно нужна коллективная подстраховка. Салах – игрок самого высокого уровня, который за сезон забивает столько, сколько не каждый нападающий за всю карьеру.



В Европе защитники отличаются от российских, они быстрее и техничнее. Я играл с Вертонгеном в „Аяксе“. Он не был грязным защитником, все мячи отбирал и грамотно страховал. Против Салаха тактика мелкого фола не поможет. Нужно не давать ему развернуться и ни на секунду его не выпускать. Необходимо следить за его открываниями. Иногда даже защитники мирового уровня ошибаются, а с Салахом не нужно даже ошибаться, просто дайте ему две секунды и он забьёт».



Салах, пронзающий оборону