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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн 0:1 Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---
Франция. Лига 1 2017/2018, 33 тур1X2
19:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза2.72.73.15

Хендерсон: «Здоровье раненого болельщика - единственное, что имеет значение»

сегодня, 17:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выступил с обращением по поводу ситуации с раненым болельщиком «красных», который пострадал перед вчерашним матчем Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2) от рук римских фанатов. Англичанин получил ножевое ранение и находится в больнице в критическом состоянии.

«Мысли и молитвы всех футболистов „Ливерпуля“ сейчас связаны с нашим болельщиком, который находится в больнице. А ведь он просто пришел посмотреть футбол и поддержать „Ливерпуль“. Здоровье этого парня - единственное, что имеет значение в данный момент. 

You’ll Never Walk Alone».

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 20:33
печально.Здоровья парню
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:28
скота с ножом поймали?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:40
Здоровья мужику!
Liver1892
Liver1892
сегодня в 18:01
Хендо как всегда, всё правильно сказал, немного жесткости не хватает, вчера когда Ловрен свой поганый рот открыл на кэпа, надо было ему взбучку устроить всей командой, вообще хорватская морда берега спутал
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