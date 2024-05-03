Андрих — лучший игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник «Байера» Роберт Андрих получил приз лучшему игроку недели в Лиге Европы.
Футболист забил гол в ворота «Ромы» в первом матче 1/2 финала турнира (2:0).
Другим претендентом на награду был хавбек «Аталанты» Тейн Копмейнерс.
Полузащитник «Байера» Роберт Андрих получил приз лучшему игроку недели в Лиге Европы.
Футболист забил гол в ворота «Ромы» в первом матче 1/2 финала турнира (2:0).
Другим претендентом на награду был хавбек «Аталанты» Тейн Копмейнерс.
Байер феноменален.
Байер феноменален.