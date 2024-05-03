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Андрих — лучший игрок недели в Лиге Европы

вчера, 18:43

Полузащитник «Байера» Роберт Андрих получил приз лучшему игроку недели в Лиге Европы.

Футболист забил гол в ворота «Ромы» в первом матче 1/2 финала турнира (2:0).

Другим претендентом на награду был хавбек «Аталанты» Тейн Копмейнерс.

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Все комментарии
7dm9ece2j7gb
7dm9ece2j7gb
вчера в 20:25
Жаль Байер не в Лиге Чемпионов.
drug01
drug01
вчера в 19:20
Всё верно сегодня Байер команда супер!!! Андрих действительно лучший!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:10
Опорник. Да гол забил в 1/2. Достоин
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:07
заслуженно.
Байер феноменален.
Гость
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