Баженов подтвердил, что его полномочия в «Спартаке» расширились

Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» рассказал о расширении своих полномочий в московском клубе и оценил перспективы футболистов второй и молодёжной команд.

Мой функционал в клубе расширился — это правда. И «двойка», и арендованные игроки — смежные темы, иногда они будут пересекаться. Главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали, и основная команда пополнялась молодыми талантами. Есть вероятность, что ребята из «двойки» будут уходить в аренду. В этом тоже будет промежуточный этап.

Большая часть игроков из «двойки» и молодёжной команды привлекается к тренировкам с основой. Поэтому тренерский штаб в курсе, что с молодёжью происходит, на что ребята способны. И дают шанс тем, кто заслужил его своей работой. Есть ребята, которые показывают очень хороший прогресс и потенциально готовы навязать конкуренцию игрокам основного состава. Ради этого «двойка» и создавалась.