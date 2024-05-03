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Баженов подтвердил, что его полномочия в «Спартаке» расширились

вчера, 17:02

Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов рассказал о расширении своих полномочий в московском клубе и оценил перспективы футболистов второй и молодёжной команд.

Мой функционал в клубе расширился — это правда. И «двойка», и арендованные игроки — смежные темы, иногда они будут пересекаться. Главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали, и основная команда пополнялась молодыми талантами. Есть вероятность, что ребята из «двойки» будут уходить в аренду. В этом тоже будет промежуточный этап.

Большая часть игроков из «двойки» и молодёжной команды привлекается к тренировкам с основой. Поэтому тренерский штаб в курсе, что с молодёжью происходит, на что ребята способны. И дают шанс тем, кто заслужил его своей работой. Есть ребята, которые показывают очень хороший прогресс и потенциально готовы навязать конкуренцию игрокам основного состава. Ради этого «двойка» и создавалась.

Баженов работает в клубе с 13 октября 2022 года. Его обязанностями являются мониторинг прогресса футболистов, которые имеют контракт со «Спартаком», но на временной основе выступают в других командах.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:08
Сократили одного и его полномочия отдали другому. Сократили на зарплате?)
ABir
ABir
вчера в 20:50
Хорошая работа Никите в Спартаке досталась
112910415
112910415
вчера в 18:54, ред.
Баженов - он сообразительный и грамотный !
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:58
Баженов - толковый менеджер и результаты его работы уже видны. Действительно, ряд молодых спартаковских игроков, игравших и играющих в аренде стал заметно прогрессировать, тот же Зорин и Рощин, например.
Гость
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