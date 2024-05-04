«Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (04.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Ноттингем Форест» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.68. Ничейный результат котируется по 4.3, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.8.
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сегодня, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.
Форма команд
«Шеффилд Юнайтед» не смог конкурировать в нынешнем сезоне АПЛ и по его итогам заранее вылетает в Чемпионшип. Команда занимает последнее место с 16 баллами и отстает от ближайшего соперника на восемь пунктов. Хозяева себе уже не могут помочь, но если заберут в этой встрече очки у «лесников», то вполне их могут утянуть за собой в Чемпионшип. Две последние встречи «Шеффилд Юнайтед» завершились крупными поражениями от «Ньюкасл Юнайтед» (1:5) и «Манчестер Юнайтел» (2:4)
«Ноттингем Форест» находится на грани вылета из АПЛ и последние три тура будут решать судьбу клуба. Сейчас «лесники» с 26 баллами идут на 17 месте и только по разнице забитых и пропущенных мячей превосходят «Лутон Таун». В матче с последней командой АПЛ у гостей есть отличная возможность набрать очень важные три балла. В прошлом туре «Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» (0:2), а ранее с тем же счетом проиграл «Эвертону» (0:2).
Информация для ставок
- «Ноттингем Форест» не может выиграть уже восемь матчей подряд на выезде
- «Шеффилд Юнайтед» проиграл семь из десяти последних поединков
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ноттингем Форест» выглядит фаворитом перед данной встречей и с большой вероятностью найдет в себе силы добыть три очка. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68.