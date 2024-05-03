Де Дзерби хочет остаться в «Брайтоне»

Роберто Де Дзерби сообщил о своем желании остаться на посту главного тренера «Брайтона».
Хочу остаться в «Брайтоне», поскольку люблю своих игроков, город, клуб и фанатов. Я уже сказал болельщикам, что мне здесь всё нравится. Не собираюсь менять команду, желаю сохранить эту страсть.
По слухам, специалист может возглавить один из топ-клубов АПЛ.
но теперь Де Дзерби все превозносят как тактического гения.
тренеру удалось соединить лучшие принципы игры
во владение мячом Пепа с контролируемым хаосом контрпрессинга Клоппа.
смотрел много матчей как Брайтон доминирует во владении мячом
даже над МанСити(хотя и проиграли им)
и как команда разбирает соперника на части.
вынуждает своих коллег постоянно искать решения
против его настойчивого футбола.
Брайтон создает огромное количество моментов за матч!
Его Сассуоло тоже была интересной командой,
владела мячом больше всех в Серии А, и ради этой команды
Де Дзерби отказал Роме.
Невероятный по зрелищности футбол показывает Брайтон
под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.
Но как говорил много раз Де Дзерби, ему важно,
что его игроки не будут массово проданы.
Останется тренер, рано поздно Брайтон возьмет трофеи.
У них есть все: богатый владелец. умная селекция. гениальный тренер.
и кто знает, может Де Дзерби возьмет МанСити после ухода Гвардиолы?!
но теперь Де Дзерби все превозносят как тактического гения.
тренеру удалось соединить лучшие принципы игры
во владение мячом Пепа с контролируемым хаосом контрпрессинга Клоппа.
смотрел много матчей как Брайтон доминирует во владении мячом
даже над МанСити(хотя и проиграли им)
и как команда разбирает соперника на части.
вынуждает своих коллег постоянно искать решения
против его настойчивого футбола.
Брайтон создает огромное количество моментов за матч!
Его Сассуоло тоже была интересной командой,
владела мячом больше всех в Серии А, и ради этой команды
Де Дзерби отказал Роме.
Невероятный по зрелищности футбол показывает Брайтон
под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.
Но как говорил много раз Де Дзерби, ему важно,
что его игроки не будут массово проданы.
Останется тренер, рано поздно Брайтон возьмет трофеи.
У них есть все: богатый владелец. умная селекция. гениальный тренер.
и кто знает, может Де Дзерби возьмет МанСити после ухода Гвардиолы?!
травмированные восстановятся, все наладится.
травмированные восстановятся, все наладится.