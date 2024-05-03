Де Дзерби хочет остаться в «Брайтоне»

сообщил о своем желании остаться на посту главного тренера «Брайтона».

Хочу остаться в «Брайтоне», поскольку люблю своих игроков, город, клуб и фанатов. Я уже сказал болельщикам, что мне здесь всё нравится. Не собираюсь менять команду, желаю сохранить эту страсть.