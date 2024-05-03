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Де Дзерби хочет остаться в «Брайтоне»

вчера, 21:57

Роберто Де Дзерби сообщил о своем желании остаться на посту главного тренера «Брайтона».

Хочу остаться в «Брайтоне», поскольку люблю своих игроков, город, клуб и фанатов. Я уже сказал болельщикам, что мне здесь всё нравится. Не собираюсь менять команду, желаю сохранить эту страсть.

По слухам, специалист может возглавить один из топ-клубов АПЛ.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:55
Сложно поверить в эту писаную лесть. Итальянец не хочет уходить только из-за космического фарта в Брайтоне. Если бы он сам реально верил в свои силы и талант, то наоборот бы стремился развиваться, чтобы попасть в более весомый клуб с бо́льшими амбициями и материальными возможностями.
are6hbr7k7dr
are6hbr7k7dr
сегодня в 05:46
Тут он главная звезда, а в Гранде будет один из многих.
ja2xnam5dgrw
ja2xnam5dgrw
сегодня в 05:11
Молодец тренер, сейчас такие преданные редкость
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:00
в первое время его приезд в Англию был встречен с всеобщим скептицизмом.
но теперь Де Дзерби все превозносят как тактического гения.
тренеру удалось соединить лучшие принципы игры
во владение мячом Пепа с контролируемым хаосом контрпрессинга Клоппа.
смотрел много матчей как Брайтон доминирует во владении мячом
даже над МанСити(хотя и проиграли им)
и как команда разбирает соперника на части.
вынуждает своих коллег постоянно искать решения
против его настойчивого футбола.
Брайтон создает огромное количество моментов за матч!
Его Сассуоло тоже была интересной командой,
владела мячом больше всех в Серии А, и ради этой команды
Де Дзерби отказал Роме.
Невероятный по зрелищности футбол показывает Брайтон
под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.
Но как говорил много раз Де Дзерби, ему важно,
что его игроки не будут массово проданы.
Останется тренер, рано поздно Брайтон возьмет трофеи.
У них есть все: богатый владелец. умная селекция. гениальный тренер.
и кто знает, может Де Дзерби возьмет МанСити после ухода Гвардиолы?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:17
если останется, уверен, Брайтон сделает еще один шаг развития.
травмированные восстановятся, все наладится.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:14
Остаётся пожелать тренеру - исполнения этого желания...
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