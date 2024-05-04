«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (04.05.2024)

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сегодня, 01:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче являются «горожане». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.11. Победа «Вулверхэмптон» оценивается по 26, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 11.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.03. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25

Форма команд

«Манчестер Сити» на данный момент отстает от «Арсенала» на один пункт и идет на втором месте в АПЛ с 79 баллами. Тем не менее, «горожане» имеют на один сыгранный матч меньше и являются фаворитами на золотые медали АПЛ . В домашнем матче с середняком чемпионата, хозяевам нельзя терять очки, ведь «канониры» наверняка этим воспользуются и перехватят инициативу. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Ноттингем Форест» (2:0) и «Брайтоном» (4:0).

«Вулверхэмптон» провел средний сезон и теперь просто доигрывает чемпионат без особых турнирных задач. Команда располагается на 11 месте с 46 баллами и опережает «Брайтон» на два пункта. В игре с чемпионом Англии от гостей вряд ли стоит ожидать открытой игры, а любые набранные баллы станут неожиданностью и помогут «Арсеналу» в борьбе за золотые медали. В прошлом туре «Вулверхэмптон» обыграл на своем поле «Лутон Таун» (2:1), а ранее уступил «Борнмуту» (0:1).

Информация для ставок

«Горожане» выиграли семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вулверхэмптон» проиграл лишь два выездных матча из десяти последних на выезде

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти встреч с «волками» за последнее время

Четыре из пяти последних матчей команд закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды в последнее время играют между собой результативно и в этот раз вероятнее всего ничего не изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.