Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Фонсека — главный претендент на пост наставника «Милана»

вчера, 22:57

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека стал главным претендентом на пост наставника «Милана».

Боссы «россонери» высоко оценивают специалиста, но итоговое решение пока что не принято.

Другими кандидатами являются Сержиу Консейсау и Марк ван Боммел.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Европейские гранды обмениваются тренерами. МЮ и «Бавария» хотят помочь друг другу
Сегодня, 13:03Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии3
СлухиТухель может остаться на посту главного тренера «Баварии»
Сегодня, 09:02
Тен Хаг: «Полагаю, я буду тренером МЮ и в следующем сезоне»
Вчера, 23:33
Де Дзерби хочет остаться в «Брайтоне»
Вчера, 21:57
Слухи«Челси» изучает вариант с приглашением в клуб экс-тренера сборной Германии
Вчера, 20:22
Слухи«Бавария» контактирует с Лопетеги
Вчера, 19:58
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 09:17
Зачем он Милану? Он в Роме только в первом сезоне прилично отсидел контракт. Клубу лучше оставить Пиоли и задуматься над своими летними трансферами.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:19
Из трех кандидатур наверно выберут лучшего.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:28
хороший тренер)))
каждый день новый фвворит для Милана
balalay
balalay
сегодня в 00:08
забавный факт - когда в Рому после Фонсеки пришел Моуриньо, он потратил на трансферы 125 млн. евро, но заработал такое же место и столько же очков, что и Фонсека, чем вызвал недоумение римлян
при Фонсеке Рому ожидали такие же радости, только со знаком плюс - все 100 млн. потраченных им на трансферы зеркально возвращались продажей игроков на 100 млн...
Жозик оставил Рому в минусе )
3yz5vb4ajyfs
3yz5vb4ajyfs
вчера в 23:36
Надо выбрать достойного, ведь работа предстоит большая и ответственная..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 