Фонсека — главный претендент на пост наставника «Милана»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека стал главным претендентом на пост наставника «Милана».
Боссы «россонери» высоко оценивают специалиста, но итоговое решение пока что не принято.
Другими кандидатами являются Сержиу Консейсау и Марк ван Боммел.
Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека стал главным претендентом на пост наставника «Милана».
Боссы «россонери» высоко оценивают специалиста, но итоговое решение пока что не принято.
Другими кандидатами являются Сержиу Консейсау и Марк ван Боммел.
каждый день новый фвворит для Милана
каждый день новый фвворит для Милана
при Фонсеке Рому ожидали такие же радости, только со знаком плюс - все 100 млн. потраченных им на трансферы зеркально возвращались продажей игроков на 100 млн...
Жозик оставил Рому в минусе )
при Фонсеке Рому ожидали такие же радости, только со знаком плюс - все 100 млн. потраченных им на трансферы зеркально возвращались продажей игроков на 100 млн...
Жозик оставил Рому в минусе )