Фонсека — главный претендент на пост наставника «Милана»

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вчера, 22:57

Главный тренер «Лилля» стал главным претендентом на пост наставника «Милана».

Боссы «россонери» высоко оценивают специалиста, но итоговое решение пока что не принято.

Другими кандидатами являются Сержиу Консейсау и Марк ван Боммел.