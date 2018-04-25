Моуриньо: «Возможно, мы станем друзьями с Венгером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что в будущем он, вероятно, может подружиться с рулевым «Арсенала» Арсеном Венгером, который покинет свой пост по окончании этого сезона.

«Если Венгер уважает меня хотя бы на 50 % от того, как уважаю его я, то в будущем мы с ним можем стать друзьями. Я очень уважаю Венгера. Так сложилась жизнь, что он был чемпионом с „Арсеналом“, а я приехал в АПЛ в 2004 году, чтобы перехватить у него титул. Это футбол.

Несмотря на все это, я очень уважаю Арсена. В последнее время я пытаюсь показать, что между нами больше нет разногласий. Жаль, что после Алекса Фергюсона АПЛ покидает еще один знаковый и великий тренер».