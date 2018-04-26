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Киммих: «Я бы сказал, „Реалу“ повезло, что счёт не 7:2»

сегодня, 02:47
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, открывший счёт в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2), комментируя слова одноклубника Никласа Зюле, отметил, что «Реалу» повезло, что встреча не закончилась со счётом 7:2 в пользу мюнхенского клуба.

Киммих также прокомментировал свой гол в ворота «сливочных»:

«Я знал, что Навас – это вратарь, который любит гадать в подобных ситуациях. Я думал об этом перед игрой и заранее знал, что буду делать в такой ситуации. Так что пробить оттуда было намеренным решением».

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 03:59
Мстя страшна
Kerri
Kerri
сегодня в 03:49
Можно говорить все что угодно, но сейчас все - счет 1-2. Рассчитывайте на ответку.
рус фан
рус фан
сегодня в 03:01
А чего не 10-2, сомнамбулистические 7-2 Реал проиграет Баварии только во сне Киммиха, где видимо он сам делает дубль, потом Зюле с углового "рыбкой", затем в падении в девятку Роббен укладывает, далее Лева реализует уверенно, ну и капитанский гол Мюллера под перекладину, после назначенного пенальти и удаления Криштиану, смех да и только.
eleven LC
eleven LC ответил ВааС
сегодня в 02:59
Да рукой он там сыграл!
Он свое слово в Мадриде скажет!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:58
Отмазки это все,счет на табло и счет 1:2!
ВааС
ВааС
сегодня в 02:58
Вам повезло,что счет не 3-1..По голу Роналду так и не было понятно,чем сыграл..
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