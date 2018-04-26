Киммих: «Я бы сказал, „Реалу“ повезло, что счёт не 7:2»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, открывший счёт в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2), комментируя слова одноклубника Никласа Зюле, отметил, что «Реалу» повезло, что встреча не закончилась со счётом 7:2 в пользу мюнхенского клуба.

Киммих также прокомментировал свой гол в ворота «сливочных»:

«Я знал, что Навас – это вратарь, который любит гадать в подобных ситуациях. Я думал об этом перед игрой и заранее знал, что буду делать в такой ситуации. Так что пробить оттуда было намеренным решением».