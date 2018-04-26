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Берлускони: «Если всё останется как есть, я выкуплю „Милан“»

вчера, 23:12

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони недоволен текущим положением дел в клубе, с которым работал 30 лет. Государственный деятель обратился к толпе во время политического мероприятия в Удине:

«Если всё останется как есть, не буду отрицать, я выкуплю „Милан“ — рано или поздно.

Многие останавливают меня и спрашивают, зачем я продал клуб первому встречному, они винят меня в том, в каком состоянии пребывает команда».

Напомним, в последнем туре чемпионата Италии «россонери» дома уступили «Беневенто».

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Все комментарии
Не спартак
Не спартак
сегодня в 00:20
Милан поднимется.
Сантус
Сантус ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:15
Так Себе Аналитик:
Ну, при нем же "Милан" провел свой лучший период в последние годы)
Он даже целовал Шевченко в дёсна,крестил детей ..).да,кусок жизни,боюсь это была не страсть,а выгода.Выгода и для Милана тоже...скучаю по тому Милану..
Багор
Багор
сегодня в 00:06
Давно пора выкупить, зачем, старый, продавал?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Сантус
сегодня в 00:05
Сантус:
Сильвио,...ин сын.)Всегда талантливо использовал карту Милана в политической борьбе)Опять достал карту из рукава:)Боже,когда уже человек о душе подумает?Самое время...
Ну, при нем же "Милан" провел свой лучший период в последние годы)
feris1
feris1
сегодня в 00:05
Давно пора навести порядок в именитом клубе!
vastudio
vastudio
сегодня в 00:00
Займёт у Неймара денег, и выкупит)
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:48
игрушка для пенсионера Сильвио...
ndedov
ndedov
вчера в 23:28
Молодец
Сантус
Сантус
вчера в 23:25
Сильвио,...ин сын.)Всегда талантливо использовал карту Милана в политической борьбе)Опять достал карту из рукава:)Боже,когда уже человек о душе подумает?Самое время...
No problem
No problem
вчера в 23:21
...хех лол,
чтоб сказать че после меня все стало еще хуже?!).
Привет Барбаре-соблазнительнице"Кака-Пато и др")..)))
cadmiy
cadmiy
вчера в 23:15
А кого еще винить?
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