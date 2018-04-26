Берлускони: «Если всё останется как есть, я выкуплю „Милан“»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони недоволен текущим положением дел в клубе, с которым работал 30 лет. Государственный деятель обратился к толпе во время политического мероприятия в Удине:
«Если всё останется как есть, не буду отрицать, я выкуплю „Милан“ — рано или поздно.
Многие останавливают меня и спрашивают, зачем я продал клуб первому встречному, они винят меня в том, в каком состоянии пребывает команда».
Напомним, в последнем туре чемпионата Италии «россонери» дома уступили «Беневенто».
чтоб сказать че после меня все стало еще хуже?!).
Привет Барбаре-соблазнительнице"Кака-Пато и др")..)))
чтоб сказать че после меня все стало еще хуже?!).
Привет Барбаре-соблазнительнице"Кака-Пато и др")..)))