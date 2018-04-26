Берлускони: «Если всё останется как есть, я выкуплю „Милан“»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони недоволен текущим положением дел в клубе, с которым работал 30 лет. Государственный деятель обратился к толпе во время политического мероприятия в Удине:

«Если всё останется как есть, не буду отрицать, я выкуплю „Милан“ — рано или поздно.

Многие останавливают меня и спрашивают, зачем я продал клуб первому встречному, они винят меня в том, в каком состоянии пребывает команда».

Напомним, в последнем туре чемпионата Италии «россонери» дома уступили «Беневенто».