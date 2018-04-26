Гризманн спас «Атлетико» от поражения в матче с «Арсеналом»

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» и «Атлетико» сыграли вничью.
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» – «Атлетико» – 1:1 (0:0)
Голы: Ляказетт 61 — Гризманн 82
«Арсенал»: Оспина, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Бельерин, Уилшир, Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Годин, Хименес, Врсалько, Сауль, Партей, Коке, Корреа (Савич 75), Гризманн (Торрес 85), Гамейро (Габи 65).
Главный тренер: Диего Симеоне
Предупреждение: Врсалько 2.
Удаление: Врсалько 10.
Судья: Клеман Тюрпен.
«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.
В параллельной встрече «Марсель» обыграл «Зальцбург».