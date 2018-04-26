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Гризманн спас «Атлетико» от поражения в матче с «Арсеналом»

вчера, 23:56
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» и «Атлетико» сыграли вничью.

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» – «Атлетико» – 1:1 (0:0)
Голы: Ляказетт 61 — Гризманн 82

«Арсенал»: Оспина, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Бельерин, Уилшир, Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Годин, Хименес, Врсалько, Сауль, Партей, Коке, Корреа (Савич 75), Гризманн (Торрес 85), Гамейро (Габи 65). 
Главный тренер: Диего Симеоне

Предупреждение: Врсалько 2.

Удаление: Врсалько 10.

Судья: Клеман Тюрпен.

«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.

В параллельной встрече «Марсель» обыграл «Зальцбург».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:25
Реал одолел МЮ в суперкубке....
Севилья выбивает МС из ЛЧ....
Барса бьёт Челси....
Атлетико в меньшинстве не хуже Арсенала...

Англичане испанцам не соперники.....
Наверно и классный Ливер ждёт та же участь в финале...))
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев
сегодня в 00:25
Мы уже всем фан клубом празднуем уход Венгера. Так, что уход Венгера это самый большой выиграш Арсенала.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:25
Короче наши испанцы победили,хоть я каталонец Испанию тоже люблю.
Movenpick
Movenpick ответил belladonna
сегодня в 00:25
belladonna:
молодцы матрасы!! мужики! выстояли таки. даже продажная судья не помогла Арсеналу выиграть.
В ответке поможет🙂😝
da da da
da da da
сегодня в 00:24
Атлетико молодцы. особенно на фоне того что когда первый клуб Мадрида засуживают а второй судьи тащат уже хз сколько лет.
MALOVAR
MALOVAR ответил SHMEL
сегодня в 00:24
да ,но Головина там не будет)))
YRunner
YRunner ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:24
Так Себе Аналитик:
Не хочу быть пессемистом, но, мне кажется, будет нелогично, если "Арсенал" впервые за последние 10 лет покажет характер)))
ХЗ Всего можно ждать.
pinturicchio86
pinturicchio86 ответил milan-f
сегодня в 00:23
milan-f:
https://www.soccer.ru/?new_design=0
спасибо бро , выручил
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил dzvinka
сегодня в 00:23
dzvinka:
когда в концовке уже, после пропущенного, Арсен встал и сорвался на крик в сторону своих... мне аж подумалось - старик, а не опоздал ли ты.. на лет так 10 с этим?!
Ты не правильно написал "старик",уважать надо таких и ты может станешь стариком.
MALOVAR
MALOVAR ответил realdogge the gunner
сегодня в 00:23
а они то причем ?если Арсенал с трех метров забить и ударить нормально не может
Movenpick
Movenpick
сегодня в 00:21
Мне керосину плохо, а после матча еще-то хуже.
MALOVAR
MALOVAR ответил dzvinka
сегодня в 00:21
+500
жаль Арсена ,переработал ,должен был уходить вместе с ВанПерси или не отпускать того
belladonna
belladonna
сегодня в 00:21
молодцы матрасы!! мужики!
выстояли таки.
даже продажная судья не помогла Арсеналу выиграть.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:21
Так Себе Аналитик:
Надо признать, Гризманну нереально повезло, Кошельный должен был выносить мяч, Мустафи должен был блокировать удар... Но один вынес мяч прямо в Гризманна и только ему лучше сделал, второй упал... Впрочем, как обычно, везет тем, кто везет))))
Гризман два раза хотел между ног мяч,первый раз из за этого команда пропустила,второй раз решил между ног вратаря пробить,не смог опять но повезло,
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев
сегодня в 00:20
Как я рад, что Арсенал останется с носом. Не забивать 81 минуту в большинстве это уже кульминация. Да и защита без комментарии. Ну а Джаку можно даром кому нибудь отдать он вообще не думаеи головой.
realdogge the gunner
realdogge the gunner
сегодня в 00:19
какая же помойка косельни и мустафи. я аж заржал когда нам забили)) это надо же какой мусор...так 79аться в таком важном матче
milan-f
milan-f ответил pinturicchio86
сегодня в 00:18
pinturicchio86:
парни дайте ссылку на старый сайт, на этом не возможно торчать
https://www.soccer.ru/?new_design=0
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:18
Я посмотрю здесь в Арсенал ни кто не верит и предрекают пораженье в Мадриде,впринципе я согласен с таким мнением,просто потому что Атлетико умеет добиваться результата в таких матчах как полуфинал,а Арсенал нет!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:17
когда в концовке уже, после пропущенного, Арсен встал и сорвался на крик в сторону своих... мне аж подумалось - старик, а не опоздал ли ты.. на лет так 10 с этим?!
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил cska plus
сегодня в 00:16
Заставлять обороняться команду, которая любит и умеет это делать - это всё равно, что заставлять Путина становиться президентом!!!
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
сегодня в 00:16
Я после удаления даже был согласен на 2-1 но хорошо что все так закончилось!
milan-f
milan-f
сегодня в 00:15
Ооооой, чувствую в Мадриде нехило отдерут Арсенал матрасы, если за 80+ минут канониры в большинствк да и у себя дома!!! вообще в ничейку сгоняли хехех
блин, смешно мне))
не видать старику еврокубка на дорожку все-таки, хотя могли и постараться ребята..
жалко
dzvinka
dzvinka ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:15
Так Себе Аналитик:
Надо признать, Гризманну нереально повезло, Кошельный должен был выносить мяч, Мустафи должен был блокировать удар... Но один вынес мяч прямо в Гризманна и только ему лучше сделал, второй упал... Впрочем, как обычно, везет тем, кто везет))))
да, про себя думал также, когда пересматривал вот ща эпизод несколько раз... фарт фарт фарт... но глаза у пацана светились, он будто бы ждал этот фарт. футбол он тоже ведь такой.
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев ответил Max Semenikhin
сегодня в 00:15
Max Semenikhin:
Причем меня что поражает:более толково заканчивать атаку умеют и игроки уровнем по-ниже,чем Канониры.Венгера жаль искренне,...ть что еще он должен делать как тренер???Тактика вполне видна,Венгер красава!!! Отдельный респект Атлетико,ни в коей мере не принижаю их уровня,характера и т.д.
Вот именно, что Венгер во всем и виноват не тактики не игры тупой перекат как всегда по полю. Хорошо что ему дали пинька и пол команде надо дать следом
shur
shur
сегодня в 00:14
...Гризманн на поле,жди чуда,талантливый парень, слов нет!!!
dimagas1
dimagas1 ответил SHMEL
сегодня в 00:14
SHMEL:
Финал Атлетико-Марсль?
рано еще.шаносв полно у всех.
Таганский
Таганский
сегодня в 00:13
Решится все в ответке..
Не факт, что Атлетико уже в финале - это футбол, будем посмотреть..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
сегодня в 00:13
dzvinka:
ну что сказать, Арсеналу неуд. - в Мадриде будет очень сложно, но это футбол, надо играть. Откровенно говоря, если и искать в мире команду, для которой удаление наимение разрушительно, то это АтлетикоМ. Они выстояли, Гризман когда надо забил, Облак когда надо потащил, остальные стояли стеной.
Надо признать, Гризманну нереально повезло, Кошельный должен был выносить мяч, Мустафи должен был блокировать удар... Но один вынес мяч прямо в Гризманна и только ему лучше сделал, второй упал... Впрочем, как обычно, везет тем, кто везет))))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:13
Финал Атлетико-Марсль?
cadmiy
cadmiy
сегодня в 00:13
В Мадриде будет разгром.
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