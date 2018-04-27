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Моуриньо: «Нет шансов, что Де Хеа покинет МЮ летом»

сегодня, 16:33

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо коротко ответил на вопрос о том, может ли вратарь Давид Де Хеа покинуть клуб этим летом.

«Нет шансов», — сказал португалец.

Де Хеа практически каждое лето сватают в «Реал».

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Liver1892
сегодня в 17:28
Я не говорю,что он перейдет в этом сезоне,но и утверждать,что на 100% останется в МЮ тоже не могу
Liver1892
Liver1892 ответил Евгений Макрушин
сегодня в 17:25
Евгений Макрушин:
Де Хеа молодой,будет только прогрессировать,+ он испанец,что тоже очень важно для Реала.Всегда был за Навеса,но его гол от Матюиди с Ювентусом и с Баварией в ближний угол пошатнули его позиции...
да согласен с тобой, но ещё один сезон Кейлор отработает, тем более ДДХ в след.сезоне на 100 процентов остается в МЮ, так что переход испанца в Реал скорее всего будет через сезон
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:25
Что и следовало ожидать, ДДХ счастлив в МЮ, завоёвывает трофеи, здесь его ценят больше чем в Испании, где могут собственные фанаты освистать
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Liver1892
сегодня в 17:20
Де Хеа молодой,будет только прогрессировать,+ он испанец,что тоже очень важно для Реала.Всегда был за Навеса,но его гол от Матюиди с Ювентусом и с Баварией в ближний угол пошатнули его позиции...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 17:17
Еще один такой "удачный" сезон и День Хеа поставит ультиматум,ему уже пора что-то стоящее выиграть...
Liver1892
Liver1892
сегодня в 17:14
НАВАС ничем не хуже ДДХ имхо
owl_fake
owl_fake
сегодня в 17:09
Тем более, что никто достойные деньги и не может предложить.
Если всякие Неймары за 200 стоят, то я не знаю, во сколько можно оценивать настоящего game changer'а.
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 16:58
Шах и Мат Флорентино)
No problem
No problem
сегодня в 16:42
На нет и суда нет.
Задолпали эти терки уже.
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