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Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.053.71.85
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
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Дель Неро пожизненно отстранен от футбола

сегодня, 17:14

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Марко Поло дель Неро пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Такое решение приняла Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА.

Напомним, что дель Неро стал фигурантом крупнейшего скандала в истории Международной федерации футбола, случившегося 27 мая 2015 года. Дель Неро и другим бывшим и действующим футбольным чиновникам выдвинули обвинения во взяточничестве, коррупции,  предоставлении льгот другим лицам, а также в нарушении общих правил этического кодекса ФИФА. Дель Неро также обязали выплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

Американское министерство юстиции утверждало, что за 24 года подозреваемые получили взятки на сумму около 150 млн долларов.

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shur
shur
сегодня в 17:29
...президент Бразильский,штраф в Швейцарских франках,взятки в Американских
долларах,однако!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:26
Штраф копеечный)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:18
А Мутко, наверное, на такую же сумму как минимум на ЧМ-2018 попилил. Хотя что я говорю, для его круга приближенных 150 миллионов - не деньги)
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