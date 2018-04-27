Дель Неро пожизненно отстранен от футбола

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Марко Поло дель Неро пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Такое решение приняла Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА.

Напомним, что дель Неро стал фигурантом крупнейшего скандала в истории Международной федерации футбола, случившегося 27 мая 2015 года. Дель Неро и другим бывшим и действующим футбольным чиновникам выдвинули обвинения во взяточничестве, коррупции, предоставлении льгот другим лицам, а также в нарушении общих правил этического кодекса ФИФА. Дель Неро также обязали выплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

Американское министерство юстиции утверждало, что за 24 года подозреваемые получили взятки на сумму около 150 млн долларов.