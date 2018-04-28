Де Хеа: «Мы должны вернуть „Манчестер Юнайтед“ на футбольную вершину»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа подчеркнул, что хочет завоёвывать трофеи вместе с «красными дьяволами»:

«Являюсь ли я лучшим вратарём в мире? Ну, я играю неплохо. Я уверен в себе, но должен поддерживать высокий уровень и завоёвывать трофеи. Именно это делает тебя игроком мирового класса.

Титулы – вот, чего я жажду. Мы должны вернуть МЮ в лучшую форму, обратно в Лигу чемпионов, снова сделать клуб чемпионом Англии. Необходимо вернуть „Манчестер Юнайтед“ на футбольную вершину».

Ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо сказал, что Де Хеа точно не покинет клуб этим летом.