Cемшов: «Договорились с Данни остаться в „Динамо“, а через день он перешел в „Зенит“»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов в интервью YouTube-каналу «ЛетМиСпик» рассказал, что в 2008 году он вместе со своим одноклубником Данни договорился остаться в команде, но португалец слово не сдержал.

«В 2008 году, когда Данни еще играл в „Динамо“, у меня был с ним разговор. Ему поступило предложение от „Зенита“, и у меня было несколько предложений, я уже практически вещи с базы вывез. Дня за 2 - 3 до закрытия трансферного окна я ему говорю: „Ну что, уходишь?“ Он сказал, что остается, и я сказал: „Правильно, надо нам выиграть медальку, а потом уже если что разойтись“. Через день он уходит, а я остаюсь.

К счастью, я не пожалел ни в коем случае. Довел до конца дело (медаль за третье место в чемпионате России. - Прим. ред.), а потом по некоторым причинам пришлось покинуть „Динамо“».

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