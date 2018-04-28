Моуриньо: «У меня еще не было сезона без трофеев»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.35.559.5
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси6.74.21.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.25610.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.733.84.6
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.3359.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.93.32.65
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи2.13.33.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.683.54.9
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-21.953.33.7
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.186.412.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье 0:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Моуриньо: «У меня еще не было сезона без трофеев»

сегодня, 10:31

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что он в каждом сезоне выигрывает хотя бы один трофей. В текущей кампании у «Особенного» тоже еще есть шанс на титул - его команда вышла в финал Кубка Англии, где сыграет с «Челси».

«Высокие ожидания других - моя вина, поскольку моя карьера была построена на победах. Один триумф сменялся другим. И сейчас я уже практически год ничего не выигрывал. Ощущаю, что сейчас победа для меня важнее, чем для тех, кто еще ничего не выигрывал.

У меня еще не было сезона без трофеев, поэтому если мы не выиграем Кубок Англии, факт попадания в финал будет лишь упущенной возможностью».

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Все комментарии
El Dassory
El Dassory
сегодня в 10:50
За десятое место с Челси дают трафей?
амурец
амурец
сегодня в 10:42
да действительно
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 10:38
Пора начинать
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