Моуриньо: «У меня еще не было сезона без трофеев»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что он в каждом сезоне выигрывает хотя бы один трофей. В текущей кампании у «Особенного» тоже еще есть шанс на титул - его команда вышла в финал Кубка Англии, где сыграет с «Челси».

«Высокие ожидания других - моя вина, поскольку моя карьера была построена на победах. Один триумф сменялся другим. И сейчас я уже практически год ничего не выигрывал. Ощущаю, что сейчас победа для меня важнее, чем для тех, кто еще ничего не выигрывал.

У меня еще не было сезона без трофеев, поэтому если мы не выиграем Кубок Англии, факт попадания в финал будет лишь упущенной возможностью».