«Ливерпуль» и «Сток Сити» голов не забивали

В матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Сток Сити» расписали мировую.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» – «Сток Сити» – 0:0
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд (Клайн 65), Гомес, ван Дейк, Клаван, Морено, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино, Ингс (Милнер 65).
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Сток Сити»: Батлэнд, Зума, Шоукросс, Мартинс-Инди (Собхи 52), Питерс, Бауэр, Аллен, Ндиайе, Шакири, Крауч (Флетчер 66), Диуф.
Главный тренер: Пол Ламберт.
Предупреждения: Крауч 36, Диуф 41, ван Дейк 88.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Бромвичем».
и это - факт ! )))
и это - факт ! )))
Ливерпулю победы в Риме и вообще в ЛЧ!
Ливерпулю победы в Риме и вообще в ЛЧ!
Если ЛФК и Арсенал выиграет ЛЧ и ЛЕ.
Если ЛФК и Арсенал выиграет ЛЧ и ЛЕ.
Такую чушь написать?????))))
Атлетико уже не пустит Арсенал в финал.
Тебе до Глобы далеко ))))))
Такую чушь написать?????))))
Атлетико уже не пустит Арсенал в финал.
Тебе до Глобы далеко ))))))