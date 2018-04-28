«Ливерпуль» и «Сток Сити» голов не забивали

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.25611
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси74.51.45
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
17:15 7’ Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б1.83.64.4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.384.87.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.3359.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус33.252.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи23.33.9
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:2 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.673.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб 1:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-22.153.253.25
17:00 21’ Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.26.111.5

«Ливерпуль» и «Сток Сити» голов не забивали

сегодня, 16:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток СитиМатч завершен

В матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Сток Сити» расписали мировую.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» – «Сток Сити» – 0:0

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд (Клайн 65), Гомес, ван Дейк, Клаван, Морено, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино, Ингс (Милнер 65).
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Сток Сити»: Батлэнд, Зума, Шоукросс, Мартинс-Инди (Собхи 52), Питерс, Бауэр, Аллен, Ндиайе, Шакири, Крауч (Флетчер 66), Диуф.
Главный тренер: Пол Ламберт.

Предупреждения: Крауч 36, Диуф 41, ван Дейк 88.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

Напомним, что в матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Бромвичем».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В Китае могут открыть академию имени Андрея Шевченко
Сегодня, 11:39 2
Игрок «Ванкувера» забил гол с пенальти и был удален за празднование мяча
Сегодня, 09:10 8
Бельгийский «Льерс» обзавелся новым владельцем
Вчера, 23:59 1
Сборная Сенегала пытается убедить защитника «Марселя» сменить гражданство
Вчера, 23:56 1
«Севилья» упустила шанс догнать «Вильярреал», проиграв «Леванте»
Вчера, 23:50 6
СМИ: Фассоне и Мирабелли рассорились из-за Мино Райолы
Вчера, 23:10 1
Обсудить
Все комментарии
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 17:23
Энивей, не бомби) Ты сначала с себя начни. Может хватит дизлайкать абсолютно все мои комменты? Не понимаю, что с муму в последнее время происходит..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил anyway
сегодня в 17:21
anyway:
как обычно слились стоку, как-никак старая добрая ливерная традиция)) еще со времен проводов "лехенды":https://www.youtube.com/watch?v=OPTchCkypDQ
Ну, если честно, этот матч был бенефисом Миньолета (хотя таковым бывает каждый второй матч его примерно), он там и пропускал практически между рук, и на перехват не выходил, и отбивал перед собой дважды)))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:15
Ну и отлично! Таким образом у Манчестер Юнайтед есть шанс все таки оторваться от Ливерпуля в гонке за второе место. Но для этого надо обыграть Арсенал...Обычно в матче между Ливерпулем и Сток Сити забивается много мячей, но не сегодня)
anyway
anyway
сегодня в 17:11
как обычно слились стоку, как-никак старая добрая ливерная традиция)) еще со времен проводов "лехенды":
le3ch1
le3ch1
сегодня в 17:01
Болелы ливерпуля не расстраиваемся, впереди нас ждут великие победы;) YNWA
El Dassory
El Dassory
сегодня в 16:55
Пенальти ворота соперников Ливерпуля вообще не ставят, 100-% был, ну да ладно, всё таки не все основные были, надеюсь с Ромой игра будет не такой, а то финала не видать.
loko7
loko7
сегодня в 16:50
Сток Сити героически сдержали Салаха.
Rizo1
Rizo1
сегодня в 16:45
Виталик(((( иди лесом ((((или на мусорку!
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 16:44
Да фиг с этим пенальти, и без помощи его надо было реализовывать моменты, ладно, щас главное серьезно подойти к матчу с Ромой, и как правильно Юрген сказал, поедут только те, кто не считает что все решено
ndedov
ndedov
сегодня в 16:42
Удивительно, не настроились на матч!
nurajanm
nurajanm ответил Sully
сегодня в 16:41
Sully:
Ливерпуль сливает последние 2 игры в чемпионате, Челси и Тоттенхэм выигрывают все оставшийся матчи в чемпионате, ну или шпорам хотя бы две победы)) Ливерпуль выигрывает ЛЧ, Арсенал ЛЕ... и в Лиге Чемпионов 2018/19 будет 6 клубов АПЛ! :) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Челси Тоттенхэм
Все правильно😄
ДСА
ДСА
сегодня в 16:40
Стоку ничья уже не поможет, а Ливерпуль теперь может остаться без бронзовых наград.
drug01
drug01
сегодня в 16:38
Значит экономят силы ....
MAUS
MAUS ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 16:35
Виталик ManUtd Rus:
ливер - шлак , и это - факт ! )))
На Ливер приятно хоть смотреть , чем на МанЮнайтед,
Migelito
Migelito
сегодня в 16:32
как бы, фиг с ним...Но удручает отсутствие скамейки, который год...Милнер за всю полузащиту отдувается, по сути, чуть Хендо не потеряли. С такой скамейкой Рому пройти будет сложно
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 16:32
    nahan
    nahan
    сегодня в 16:32
    Арбитр чистый пенальти не поставил, жаль.
    Klopp_OUT
    Klopp_OUT
    сегодня в 16:32
    Очень надеюсь что в следующем сезоне я больше не увижу Хендерсона в составе,Капитан-дно.Самый никчемный игрок в составе от которого ни то что пользы,он ещё вред приносит
    Klaus-S
    Klaus-S
    сегодня в 16:31
    Судья - редиска. Не поставил чистейший пенальти. Теперь в следующей игре нужно отбирать очки у Челси. А то можно и без ЛЧ остаться на следующий год.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 16:31
    Результат в пользу Тоттенхэма, Челси и МЮ, который может ещё больше оторваться, и очень нужные очки для Стока для борьбы за выживание
    azkan
    azkan
    сегодня в 16:31
    Эхх..! В концовке Стоку чуть чуть не повезло, этот не свершившийся гол передавал бы в руки Челси самому решать выход в ЛЧ с 4 места.. Жаль!
    Ливерпулю победы в Риме и вообще в ЛЧ!
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 16:31
    судья не поставил чистую пенку (игра рукой) в ворота стока, Салах не реализовал 1х1 убойный, было еще куча моментов. Но сойдет, все мысли о Роме.Справедливости ради, у Стока тоже был очень хороший момент в последней 10-минутке, но в целом перевес Ливерпуля был солидным.
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007 ответил Sully
    сегодня в 16:29
    Sully:
    Ливерпуль сливает последние 2 игры в чемпионате, Челси и Тоттенхэм выигрывают все оставшийся матчи в чемпионате, ну или шпорам хотя бы две победы)) Ливерпуль выигрывает ЛЧ, Арсенал ЛЕ... и в Лиге Чемпионов 2018/19 будет 6 клубов АПЛ! :) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Челси Тоттенхэм
    4-е место будет ЛЕ.
    Если ЛФК и Арсенал выиграет ЛЧ и ЛЕ.
    MAUS
    MAUS ответил Sully
    сегодня в 16:29
    Sully:
    Ливерпуль сливает последние 2 игры в чемпионате, Челси и Тоттенхэм выигрывают все оставшийся матчи в чемпионате, ну или шпорам хотя бы две победы)) Ливерпуль выигрывает ЛЧ, Арсенал ЛЕ... и в Лиге Чемпионов 2018/19 будет 6 клубов АПЛ! :) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Челси Тоттенхэм
    ))))) ха ха ха
    Такую чушь написать?????))))
    Атлетико уже не пустит Арсенал в финал.
    Тебе до Глобы далеко ))))))
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 16:29
    как всегда без Мане потеря очков. По этому из великолепного ТРИО на поле получилась паршивая двойка.
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    сегодня в 16:29
    Бывает. ЛЧ важнее, волки будут биться до последнего.
    Migelito
    Migelito
    сегодня в 16:29
    У Ливерпуля вообще везения нет. Поразительно.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил Sully
    сегодня в 16:28
    Sully:
    Ливерпуль сливает последние 2 игры в чемпионате, Челси и Тоттенхэм выигрывают все оставшийся матчи в чемпионате, ну или шпорам хотя бы две победы)) Ливерпуль выигрывает ЛЧ, Арсенал ЛЕ... и в Лиге Чемпионов 2018/19 будет 6 клубов АПЛ! :) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Челси Тоттенхэм
    6 клубов в ЛЧ из одной страны по регламенту не могут играть, максимум 5
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
    сегодня в 16:28
    Судья не дал чистую пенку.
    MAUS
    MAUS
    сегодня в 16:28
    Как всегда, победил двухэтажный АВТОБУС!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100