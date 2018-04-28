«Челси» минимально обыграл «Суонси»

«Челси» одержал минимальную победу над «Суонси» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Суонси, стадион «Либерти»
«Суонси» - «Челси» 0:1 (0:1)
Гол: Фабрегас 4.
«Суонси»: Фабиански, Нотон, Ольссон (Раутледж 82), Моусон, ван дер Хорн, Робертс (Кэрролл 63), Кинг (Дайер 58), Ки Сун Юн, Клукас, Андре Айю, Джордан Айю.
Главный тренер: Карлуш Карвальял.
«Челси»: Куртуа, Эмерсон, Рюдигер, Кэйхилл, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас (Педро 81), Канте, Бакайоко, Азар (Виллиан 81), Жиру (Мората 85).
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Андре Айю 15, Мозес 30.
Судья: Джонатан Мосс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью со «Сток Сити».
Поэтому, предложу тактику 9-1-1 ( сзади Носатый - главный руководитель всего бедлама), в центре, как и определились, Канте ( и правда, больше некому ), а вперед выставить быстренького Азара, чтобы успел всех надуть.., ну и, по возможности, забить..))
Поэтому, предложу тактику 9-1-1 ( сзади Носатый - главный руководитель всего бедлама), в центре, как и определились, Канте ( и правда, больше некому ), а вперед выставить быстренького Азара, чтобы успел всех надуть.., ну и, по возможности, забить..))
Хотя конечно, не факт что вопрос решен...
Хотя конечно, не факт что вопрос решен...
Наша тактика 6-1-3
6 - потому что в обороне надо лажать раза в два меньше.
1 - потому что сколько не ставь игроков в центр, все равно играет один Канте.
3- потому что ровно столько есть более-менее вменяемых игроков атаки на весь состав
Наша тактика 6-1-3
6 - потому что в обороне надо лажать раза в два меньше.
1 - потому что сколько не ставь игроков в центр, все равно играет один Канте.
3- потому что ровно столько есть более-менее вменяемых игроков атаки на весь состав
Думаю, последний раз прежнего Костю мы увидим в финале КА
Думаю, последний раз прежнего Костю мы увидим в финале КА
Но, видимо, потерял немного, только гол..
Судя по 2-му, увиденному тайму, ничего особо не изменилось в сравнении с сезоном..
Сезон, в целом, провальный.. Даже Конте это лично подтверждает своим поведением у кромки..
Шансы на 4-ку есть, но мизерны.. Похоже, нас ждет тоже, что и годами ранее - сезон великолепия, следующий - провал..
Ну, а болелам остается только одно, как всегда - верить, надеяться, болеть..
Но, видимо, потерял немного, только гол..
Судя по 2-му, увиденному тайму, ничего особо не изменилось в сравнении с сезоном..
Сезон, в целом, провальный.. Даже Конте это лично подтверждает своим поведением у кромки..
Шансы на 4-ку есть, но мизерны.. Похоже, нас ждет тоже, что и годами ранее - сезон великолепия, следующий - провал..
Ну, а болелам остается только одно, как всегда - верить, надеяться, болеть..
Три очка не пахнут.
Три очка не пахнут.