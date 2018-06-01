Агент: «Единственный приоритет Дриусси — это „Зенит“»

Итальянские СМИ сегодня сообщили о том, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в «Роме». Агент футболиста Густаво Педросо прокомментировал слухи так:
«Никакого контакта с другими командами не было, как и формального интереса. Единственный приоритет и единственная мысль игрока сейчас — это „Зенит“ и предсезонная подготовка».
Ранее сообщалось, что с приходом Сергея Семака на пост главного тренера «Зенит» может расстаться с рядом аргентинских футболистов.
Возвращение легенд и «расстрел» аргентинцев. Что затевает Семак?
Спартак тоже забирает и не надо ангелов из себя строить)
Спартак тоже забирает и не надо ангелов из себя строить)
Я всегда по пятницам такой.....)))
Я всегда по пятницам такой.....)))
Как по твоему Зенит связан со стройкой "стадиона Санкт-Петербург"?
Ну если не знаешь кто строил, открой википедию, там для таких как ты все четко и ясно написанно
Как по твоему Зенит связан со стройкой "стадиона Санкт-Петербург"?
Ну если не знаешь кто строил, открой википедию, там для таких как ты все четко и ясно написанно
Если к примеру Терек или Рубин станут чемпионами, зенитосы заберут у этих команд игроков и не факт, что завоюют медлали.
Если к примеру Терек или Рубин станут чемпионами, зенитосы заберут у этих команд игроков и не факт, что завоюют медлали.
То что игроки Ростова перешли в Зенит это их личное дело.Их никто не заставлял.Почему нет?Это везде так,тот же Спартак Кубань разбирал помню.Но почему виноват только Зенит?
Сейчас Уфу разбирают.Стоцкий с Живоглядовым ушли,мы нашего Семака забрали.Почему ты не винишь Краснодар и ЦСКА?Ведь они как Зенит по твоему мнению.
Зенит вот кучу евроочков принёс.Почему ты на это глаза закрываешь?
Но я не выгораживаю,за те деньги что потратили должны были большее сделать.Ну а кто то тоже деньги тратил десятками миллионов,но даже таких результатов нет.А стыдно тебе почему то за Зенит.Я не понимаю...
То что игроки Ростова перешли в Зенит это их личное дело.Их никто не заставлял.Почему нет?Это везде так,тот же Спартак Кубань разбирал помню.Но почему виноват только Зенит?
Сейчас Уфу разбирают.Стоцкий с Живоглядовым ушли,мы нашего Семака забрали.Почему ты не винишь Краснодар и ЦСКА?Ведь они как Зенит по твоему мнению.
Зенит вот кучу евроочков принёс.Почему ты на это глаза закрываешь?
Но я не выгораживаю,за те деньги что потратили должны были большее сделать.Ну а кто то тоже деньги тратил десятками миллионов,но даже таких результатов нет.А стыдно тебе почему то за Зенит.Я не понимаю...
https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE
Все эти чуваки из Москвы.Это я 3 минуты на скорую руку в википедии пошарился.Все они это самая верхушка правительства.Хоть где то ты видишь успех?
Дело не в городах,дело в людях,в народе
Народ создал эту систему,народ позволил чтобы копы плющили людей на мирных миттингах Навального,народ виноват что Россию пинают по **** во всём мире,а не Санкт-Петербург
Все эти чуваки из Москвы.Это я 3 минуты на скорую руку в википедии пошарился.Все они это самая верхушка правительства.Хоть где то ты видишь успех?
Дело не в городах,дело в людях,в народе
Народ создал эту систему,народ позволил чтобы копы плющили людей на мирных миттингах Навального,народ виноват что Россию пинают по **** во всём мире,а не Санкт-Петербург
Конечно же ты скажешь что Лукойл-это частная компания,а Газпром государственная.Но только деятельность двух компаний связана с ресурсами которые НАРОДНЫЕ по документу.Если ты упрекаешь Зенит,то по сути ты упрекаешь и свой Спартак.
Да,тот же стадион Зенита это позор.Но почему вы все упрекаете именно Зенит?Разве Зенит развёл всю эту систему?Почему вы не упрекаете президента,власть и сам народ в первую очередь?
Понятное дело что вам это не объяснить,для вас это просто потеха.Такая же потеха как и Спартак до чемпионства,если ты помнишь
Конечно же ты скажешь что Лукойл-это частная компания,а Газпром государственная.Но только деятельность двух компаний связана с ресурсами которые НАРОДНЫЕ по документу.Если ты упрекаешь Зенит,то по сути ты упрекаешь и свой Спартак.
Да,тот же стадион Зенита это позор.Но почему вы все упрекаете именно Зенит?Разве Зенит развёл всю эту систему?Почему вы не упрекаете президента,власть и сам народ в первую очередь?
Понятное дело что вам это не объяснить,для вас это просто потеха.Такая же потеха как и Спартак до чемпионства,если ты помнишь
Дриусси не пёрло....но скоро попрёт....
Манчини пруха сопутствовала.....но потом её "выключили"....
Да не суть дела.....
Скоро всё увидим...
Я был против назначения Семака...против возвращения Артёмки и Шатова....
Даже в лимитные времена я бы не избавился от Мамманы,Дриусси и Ригони.....
В команде сейчас 34 игрока......20 из них - не уровень.....
Как Семак будет отделять зёрна от плевел - я не знаю.....
Ибо непонятно что будет с лимитом и на кого из нынешних Семак будет делать ставку...
Пока общие фразы в интервью......
Дриусси не пёрло....но скоро попрёт....
Манчини пруха сопутствовала.....но потом её "выключили"....
Да не суть дела.....
Скоро всё увидим...
Я был против назначения Семака...против возвращения Артёмки и Шатова....
Даже в лимитные времена я бы не избавился от Мамманы,Дриусси и Ригони.....
В команде сейчас 34 игрока......20 из них - не уровень.....
Как Семак будет отделять зёрна от плевел - я не знаю.....
Ибо непонятно что будет с лимитом и на кого из нынешних Семак будет делать ставку...
Пока общие фразы в интервью......
Ну приехал ...ну показал в первые 2 месяца кто кто в доме хозяин....потом ему дали понять что "в целях повышения интереса электората перед предстоящим мундиалем его опыт и умения в прославлении Зенита и победы с "восемью иностранцами в составе" здесь ни к чему....двухгодичный курс на столичную аудиторию более приемлем ибо в столице 1/10-я часть населения".........и тогда же как он и не скрывает он и решил уйти из Зенита....
Ни Луческу ни Манчини не виноваты что пришли в данный период.....
Можно в лёгкую обыгрывать Спартак 5:1..........но нельзя победить систему......)))
Ну приехал ...ну показал в первые 2 месяца кто кто в доме хозяин....потом ему дали понять что "в целях повышения интереса электората перед предстоящим мундиалем его опыт и умения в прославлении Зенита и победы с "восемью иностранцами в составе" здесь ни к чему....двухгодичный курс на столичную аудиторию более приемлем ибо в столице 1/10-я часть населения".........и тогда же как он и не скрывает он и решил уйти из Зенита....
Ни Луческу ни Манчини не виноваты что пришли в данный период.....
Можно в лёгкую обыгрывать Спартак 5:1..........но нельзя победить систему......)))
2.Полученное число сравни со 100 млн евро....
3.Подойди к зеркалу и посмейся...
2.Полученное число сравни со 100 млн евро....
3.Подойди к зеркалу и посмейся...
Дриусси даст результат....в Зените или вне........
Педро нет....
Дриусси даст результат....в Зените или вне........
Педро нет....
Старательный молодой игрок ...первый сезон не показатель....если б у него "залетело" хоть 1/20 всех моментов....то выиграл бы гонку бомбардиров с 30-тью голами....)))
Ты наверно спутал его с Педро Рошей.....вод где старайся не старайся...толку не будет)))
Старательный молодой игрок ...первый сезон не показатель....если б у него "залетело" хоть 1/20 всех моментов....то выиграл бы гонку бомбардиров с 30-тью голами....)))
Ты наверно спутал его с Педро Рошей.....вод где старайся не старайся...толку не будет)))