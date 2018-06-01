Агент: «Единственный приоритет Дриусси — это „Зенит“»

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01 июня 2018, 13:46

Итальянские СМИ сегодня сообщили о том, что нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в «Роме». Агент футболиста Густаво Педросо прокомментировал слухи так:

«Никакого контакта с другими командами не было, как и формального интереса. Единственный приоритет и единственная мысль игрока сейчас — это „Зенит“ и предсезонная подготовка».

Ранее сообщалось, что с приходом Сергея Семака на пост главного тренера «Зенит» может расстаться с рядом аргентинских футболистов.

Возвращение легенд и «расстрел» аргентинцев. Что затевает Семак?