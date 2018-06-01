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Агент: «Единственный приоритет Дриусси — это „Зенит“»

01 июня 2018, 13:46

Итальянские СМИ сегодня сообщили о том, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в «Роме». Агент футболиста Густаво Педросо прокомментировал слухи так:

«Никакого контакта с другими командами не было, как и формального интереса. Единственный приоритет и единственная мысль игрока сейчас — это „Зенит“ и предсезонная подготовка».

Ранее сообщалось, что с приходом Сергея Семака на пост главного тренера «Зенит» может расстаться с рядом аргентинских футболистов.

Возвращение легенд и «расстрел» аргентинцев. Что затевает Семак?

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ Miaf (раскрыть)
02 июня 2018 в 07:23
так я то не спорю,ну берем,главное чтоб прогрессировали,а с физруком какие игроки будут прогрессировать....
Остапчук 67
Остапчук 67
02 июня 2018 в 02:57
В других клубах никто не предложит столько денег.
Miaf
Miaf ответ nikolah (раскрыть)
01 июня 2018 в 21:47
Ну вот и ты как Степан про Спартак начинаешь, мы же тут про Зенит говорим)
nikolah
nikolah ответ Miaf (раскрыть)
01 июня 2018 в 20:38
так делается во всех чемпионатах)
Спартак тоже забирает и не надо ангелов из себя строить)
Физручини
Физручини
01 июня 2018 в 20:09
Не удивлюсь, если при Семаке заиграют те, на кого уже перестали рассчитывать. Дриусси хороший молодой игрок, очень перспективный. Просто таким игрокам нужно давать играть, а не мариновать их на лавке за один невнятный матч в начале чемпионата, как это делал итальянский манекен.
Санчо Панса
Санчо Панса
01 июня 2018 в 18:59
Молодец, что пока не рвется в Европу! Себастьян еще в Зените не всем все доказал. Уплаченные за него деньги он пока еще не отработал сполна)
Александр Северный
Александр Северный ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 18:51
Зенит так же далеко от этой власти, как спартак от футбола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 18:41, ред.
Имидж ничто...Зенит всё...
Я всегда по пятницам такой.....)))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 18:34
Еще один
Как по твоему Зенит связан со стройкой "стадиона Санкт-Петербург"?
Ну если не знаешь кто строил, открой википедию, там для таких как ты все четко и ясно написанно
cadmiy
cadmiy
01 июня 2018 в 18:16
Не свинское это дело обсуждать топ-команды.
Prazdnik
Prazdnik ответ Kostya_Kostya (раскрыть)
01 июня 2018 в 18:14
Люди полны ненавистью,и ведя себя так им становиться легче.
Miaf
Miaf ответ Kostya_Kostya (раскрыть)
01 июня 2018 в 16:38, ред.
Зенит ворует игроков других команд( Динамо, Локо, Рубин, Ростов),предлагая большие деньги, тем самым ослабляя конкурентов ,стыдно за такую команду.
Если к примеру Терек или Рубин станут чемпионами, зенитосы заберут у этих команд игроков и не факт, что завоюют медлали.
Miaf
Miaf ответ viv (раскрыть)
01 июня 2018 в 16:32
где было 7 0 , там и 5 1 с севильей, а Зенька тем временем бней йегуде сливала.
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 16:32
Это бесполезно.Я тебе одно,а ты мне другое.Спор закрыт
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 16:31
Я же объяснил всё.Да,стадион это позор,но почему тебе не стыдно за Космодром например или Крымский мост?Наворовано не меньше.Да и причём здесь Зенит?Это такая власть.
То что игроки Ростова перешли в Зенит это их личное дело.Их никто не заставлял.Почему нет?Это везде так,тот же Спартак Кубань разбирал помню.Но почему виноват только Зенит?
Сейчас Уфу разбирают.Стоцкий с Живоглядовым ушли,мы нашего Семака забрали.Почему ты не винишь Краснодар и ЦСКА?Ведь они как Зенит по твоему мнению.
Зенит вот кучу евроочков принёс.Почему ты на это глаза закрываешь?
Но я не выгораживаю,за те деньги что потратили должны были большее сделать.Ну а кто то тоже деньги тратил десятками миллионов,но даже таких результатов нет.А стыдно тебе почему то за Зенит.Я не понимаю...
viv
viv ответ Kostya_Kostya (раскрыть)
01 июня 2018 в 16:30
Всей стране стыдно
Miaf
Miaf
01 июня 2018 в 16:29
Аргентосы просто так не уйдут, еще подоят газпромовскую корову.
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 16:19
Ты постоянно обвиняешь Петербург и Зенит во всех бедах,а я тебе объяснил всё.Что непонятно?
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 16:15
Лавров,Скворцова,Голодец,Силуанов,Колобков,Орешкин,Голикова
Все эти чуваки из Москвы.Это я 3 минуты на скорую руку в википедии пошарился.Все они это самая верхушка правительства.Хоть где то ты видишь успех?
Дело не в городах,дело в людях,в народе
Народ создал эту систему,народ позволил чтобы копы плющили людей на мирных миттингах Навального,народ виноват что Россию пинают по **** во всём мире,а не Санкт-Петербург
AleS
AleS
01 июня 2018 в 16:05
Дриусси давай досвидания!
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 15:52
По-твоему и олигархат тоже весь питерский?И в том что народ сидит дома и всем всё нравится тоже Петербург виноват?Глупости говоришь,я понимаю что тебе видимо не нравится всё из Петербурга,но объективность же должна быть
Большой Карай
Большой Карай
01 июня 2018 в 15:37
Игрок перспективный, надо с ним поработать и думаю толк будет. Он молодой и это плюс.
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 15:01
Всей стране стыдно за Зенит?Насколько я знаю так это только ваши спартаковцы и приближённые к вам.Спартак расстрачивал деньги не меньше моего Зенита,а стыдно тебе почему-то только за Зенит.Двойные стандарты?И это с тем условием что Зенит-это лидер по заработку евроочков за последние годы.А вы что?
Конечно же ты скажешь что Лукойл-это частная компания,а Газпром государственная.Но только деятельность двух компаний связана с ресурсами которые НАРОДНЫЕ по документу.Если ты упрекаешь Зенит,то по сути ты упрекаешь и свой Спартак.
Да,тот же стадион Зенита это позор.Но почему вы все упрекаете именно Зенит?Разве Зенит развёл всю эту систему?Почему вы не упрекаете президента,власть и сам народ в первую очередь?
Понятное дело что вам это не объяснить,для вас это просто потеха.Такая же потеха как и Спартак до чемпионства,если ты помнишь
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 15:00
Не путай Дриусси и Манчини.....
Дриусси не пёрло....но скоро попрёт....
Манчини пруха сопутствовала.....но потом её "выключили"....

Да не суть дела.....
Скоро всё увидим...
Я был против назначения Семака...против возвращения Артёмки и Шатова....
Даже в лимитные времена я бы не избавился от Мамманы,Дриусси и Ригони.....
В команде сейчас 34 игрока......20 из них - не уровень.....
Как Семак будет отделять зёрна от плевел - я не знаю.....
Ибо непонятно что будет с лимитом и на кого из нынешних Семак будет делать ставку...
Пока общие фразы в интервью......
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 14:47, ред.
А почему должно быть стыдно то ?? )))
Ну приехал ...ну показал в первые 2 месяца кто кто в доме хозяин....потом ему дали понять что "в целях повышения интереса электората перед предстоящим мундиалем его опыт и умения в прославлении Зенита и победы с "восемью иностранцами в составе" здесь ни к чему....двухгодичный курс на столичную аудиторию более приемлем ибо в столице 1/10-я часть населения".........и тогда же как он и не скрывает он и решил уйти из Зенита....

Ни Луческу ни Манчини не виноваты что пришли в данный период.....

Можно в лёгкую обыгрывать Спартак 5:1..........но нельзя победить систему......)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 14:30
1.Назови суммы полученные Ростовом за "ростовчан"......
2.Полученное число сравни со 100 млн евро....
3.Подойди к зеркалу и посмейся...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 14:11
Короче....для ....
Дриусси даст результат....в Зените или вне........
Педро нет....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2018 в 14:06
То что Себастьян предпочёл Спартаку Зенит не значит что он "бездарь" ....

Старательный молодой игрок ...первый сезон не показатель....если б у него "залетело" хоть 1/20 всех моментов....то выиграл бы гонку бомбардиров с 30-тью голами....)))

Ты наверно спутал его с Педро Рошей.....вод где старайся не старайся...толку не будет)))
10 seconds to stars
10 seconds to stars
01 июня 2018 в 14:01
Не приоритет Дриусси, а кому нужен Дриусси это Зенит
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