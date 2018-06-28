Англия - Бельгия: Кейн, Лукаку, Де Брюйне и Эден Азар остались в запасе

Сборные Англии и Бельгии объявили стартовые составы на заключительный матч группового этапа ЧМ-2018. Сегодня решится, кто займет первое место в квартете.
Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз, Кэхилл, Александер-Арнольд, Делф, Дайер, Роуз, Лофтус-Чик, Варди, Рэшфорд.
Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Бойата, Вермален, Шадли, Дембеле, Феллаини, Тилеманс, Т. Азар, Янузай, Батшуайи.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В параллельном матче сыграют Панама и Тунис.
(с)
(с)
ты давай ерундой не страдай, был тут один простосашка, так тоже искал у меня акки, потом правда признал за собой косяк.
я уж не буду тут тебя раскручивать за этот базар, хотя мог бы, поэтому завязывай кидать в мою сторону необоснованную дичь.
ты давай ерундой не страдай, был тут один простосашка, так тоже искал у меня акки, потом правда признал за собой косяк.
я уж не буду тут тебя раскручивать за этот базар, хотя мог бы, поэтому завязывай кидать в мою сторону необоснованную дичь.
Думаю обе команды таким составом согласились на ничью, гады.
Думаю обе команды таким составом согласились на ничью, гады.