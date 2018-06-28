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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Англия - Бельгия: Кейн, Лукаку, Де Брюйне и Эден Азар остались в запасе

вчера, 19:57
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборные Англии и Бельгии объявили стартовые составы на заключительный матч группового этапа ЧМ-2018. Сегодня решится, кто займет первое место в квартете.

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз, Кэхилл, Александер-Арнольд, Делф, Дайер, Роуз, Лофтус-Чик, Варди, Рэшфорд.

Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Бойата, Вермален, Шадли, Дембеле, Феллаини, Тилеманс, Т. Азар, Янузай, Батшуайи.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном матче сыграют Панама и Тунис.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил волгoдoн
вчера в 22:48
волгoдoн:
ты уж извини,что спалил,но останусь при своем
Что ты там спалил? Я тебе говорю, есть предъявы, обосновывай, а так выходит, что ты...не совсем правдивый человек
benderivan
benderivan ответил Master ШиФу
вчера в 21:44
Master ШиФу:
Хотят проиграть. Зачем играть с победителем пары Бразилия - Мексика если можно сыграть с победителем пары Швеция - Швейцария.
Самые будет смешное, если проигравшая тут команда проиграет в итоге колумбии в 1/8. Вот позорище будет.
League1
League1
вчера в 21:31
Кто бы сомневался, что выставят друг против друга дубли. Обе команды ещё в прошлом раунде вышли в 1/8. Они же не идиоты рубиться ломаться пахать за первое место в группе, по сути ни за что.
RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 21:28
УЖЕ МУДРЯТ !!!ЧУВСТВУЮ БУДЕТ ЖЕЛЕЗНАЯ НИЧЬЯ!!!НЕ ХОТЯТ КОЛЕЧИТЬ ДРУГ ДРУГА!!???
волгoдoн
волгoдoн ответил Тибетус Тибатитус
вчера в 21:26
Тибетус Тибатитус:
Я тебя тоже давно спалил, Киенджин
перед смертью не надышишься
(с)
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил волгoдoн
вчера в 21:18
волгoдoн:
ты уж извини,что спалил,но останусь при своем
Я тебя тоже давно спалил, Киенджин
волгoдoн
волгoдoн ответил Y.N.W.A.
вчера в 21:06
Y.N.W.A.:
чувствует он, лол ты давай ерундой не страдай, был тут один простосашка, так тоже искал у меня акки, потом правда признал за собой косяк. я уж не буду тут тебя раскручивать за этот базар, хотя мог бы, поэтому завязывай кидать в мою сторону необоснованную дичь.
ты уж извини,что спалил,но останусь при своем
loko7
loko7
вчера в 20:51
Бельгия хочет сыграть с Колумбией.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
вчера в 20:48
ФАК на победу Бельгии поставил ))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил волгoдoн
вчера в 20:48
волгoдoн:
я чувствую кто есть кто ,этого достаточно
чувствует он, лол
ты давай ерундой не страдай, был тут один простосашка, так тоже искал у меня акки, потом правда признал за собой косяк.
я уж не буду тут тебя раскручивать за этот базар, хотя мог бы, поэтому завязывай кидать в мою сторону необоснованную дичь.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 20:47
Победы сборной Бельгии .
Заратустра
Заратустра
вчера в 20:42
Этот состав Англии сильнее основного.
mavrid05
mavrid05 ответил Анатолий Осипов
вчера в 20:41
Анатолий Осипов:
Пусть Колумбия накажет того кто нарочно проиграет и займет второе место.
Колумбия может
Анатолий Осипов
Анатолий Осипов
вчера в 20:39
Пусть Колумбия накажет того кто нарочно проиграет и займет второе место.
DEXEZ
DEXEZ ответил борька
вчера в 20:36
борька:
Боевая ничья, 3-3
И по 10 желтых и по 5 удалений с обеих сторон.))
борька
борька
вчера в 20:34
Боевая ничья, 3-3
волгoдoн
волгoдoн ответил Y.N.W.A.
вчера в 20:33
Y.N.W.A.:
не дали админы нам договорить тогда, сейчас продолжим. пруфы будут, что тот акк мой?
я чувствую кто есть кто ,этого достаточно
Beza4u
Beza4u ответил Master ШиФу
вчера в 20:32
Колумбия тоже не подарок чтобы так уверенно проиграть
Beza4u
Beza4u
вчера в 20:31
Жду от Варди сюрпризов))) Ведьмалин че тут потерял? Вообще не понимаю почему его брали в сборную))) каталонцы сделали из него дна))
DEXEZ
DEXEZ
вчера в 20:31
Вот такой вот 3-й тур групповой стадии - яркие матчи мешаются с откровенной унылостью. А еще хотят до 48-ми сборных увеличить - жадные фифы-инфантины. 48 команд значит еще 1 лишний матч - тогда будут еще больше катать поперек, чтобы сэкономить силы и еще больше унылых автобусов от всяких гваделуп.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил волгoдoн
вчера в 20:21
волгoдoн:
Больше не искал. А тот давно заметил.
не дали админы нам договорить тогда, сейчас продолжим. пруфы будут, что тот акк мой?
волгoдoн
волгoдoн ответил Y.N.W.A.
вчера в 20:19
Y.N.W.A.:
кто это объявился? никаких там дополнительных акков у меня еще не нашел, Шерлок?
Больше не искал. А тот давно заметил.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил волгoдoн
вчера в 20:17
волгoдoн:
Против Уругвая хоть поболеешь?
кто это объявился? никаких там дополнительных акков у меня еще не нашел, Шерлок?
волгoдoн
волгoдoн ответил Y.N.W.A.
вчера в 20:15
Y.N.W.A.:
если скатают унылую ничью, будут искренне желать вылета обеим командам
Против Уругвая хоть поболеешь?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 20:13
если скатают унылую ничью, будут искренне желать вылета обеим командам
cevin cigan
cevin cigan ответил Так Себе Аналитик
вчера в 20:09
Так Себе Аналитик:
Это будет второй антиматч после Франции-Дании. Как бы в конце не начали по своим воротам бить.
Точняк! Попасть под бразилов никто не решится(унылый матч ожидаю!)
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 20:07
Явно "ДЕЖУРКУ" сгоняют
Анатолий Осипов
Анатолий Осипов
вчера в 20:06
Неужели на ничью договорились? Я поставил на Бельгийцев пока не знал составов.
Думаю обе команды таким составом согласились на ничью, гады.
cska.78
cska.78
вчера в 20:05
Тут тоже карточки в ход пойдут если ничейка вырисовываться будет :)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:04
Это будет второй антиматч после Франции-Дании. Как бы в конце не начали по своим воротам бить.
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