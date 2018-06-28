Сборная Туниса завершила выступления на ЧМ-2018 победой над Панамой

Сборная Туниса одержала победу над Панамой в своем последнем матче на ЧМ-2018. К этому поединку обе команды уже лишились шансов на продолжение борьбы в турнире.
Саранск, стадион «Мордовия Арена»
Панама – Тунис – 1:2 (1:0)
Голы: Мерия 33 (автогол) - Бен-Юссеф 51, Хазри 66
Панама: Пенедо, Мачадо, Роман Торрес (Техада 57), Эскобар, Овалье, Гомес, Гуардиа (Арройо 81), Годой, Барсенас, Габриэль Торрес (Каммингс 46), Родригес
Главный тренер: Гомес Эрнан Дарио.
Тунис: Матлути, Нагез, Бедуи, Мерия, Хаддади, Сасси (Бадри 46), Шкири, Шалали, Бен-Юссеф, Хазри (Срарфи 89), Слити (Халиль 77)
Главный тренер: Маалул Набиль.
Предупреждения: Сасси 43, Бадри 72, Гуардиа 78, Гомес 80, Шалали 90+3
Судья: Шукралла Наваф.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В параллельной встрече бельгийцы обыграли сборную Англии.
Это ребята реально заслуживают огромного уважения.
Это ребята реально заслуживают огромного уважения.