Сборная Туниса завершила выступления на ЧМ-2018 победой над Панамой

Сборная Туниса одержала победу над Панамой в своем последнем матче на ЧМ-2018. К этому поединку обе команды уже лишились шансов на продолжение борьбы в турнире.

Саранск, стадион «Мордовия Арена»

Панама – Тунис – 1:2 (1:0)

Голы: Мерия 33 (автогол) - Бен-Юссеф 51, Хазри 66

Панама: Пенедо, Мачадо, Роман Торрес (Техада 57), Эскобар, Овалье, Гомес, Гуардиа (Арройо 81), Годой, Барсенас, Габриэль Торрес (Каммингс 46), Родригес

Главный тренер: Гомес Эрнан Дарио.

Тунис: Матлути, Нагез, Бедуи, Мерия, Хаддади, Сасси (Бадри 46), Шкири, Шалали, Бен-Юссеф, Хазри (Срарфи 89), Слити (Халиль 77)

Главный тренер: Маалул Набиль.

Предупреждения: Сасси 43, Бадри 72, Гуардиа 78, Гомес 80, Шалали 90+3

Судья: Шукралла Наваф.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельной встрече бельгийцы обыграли сборную Англии.