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Сборная Туниса завершила выступления на ЧМ-2018 победой над Панамой

вчера, 22:56
ПанамаЛоготип футбольный клуб Панама1 : 2Логотип футбольный клуб ТунисТунисМатч завершен

Сборная Туниса одержала победу над Панамой в своем последнем матче на ЧМ-2018. К этому поединку обе команды уже лишились шансов на продолжение борьбы в турнире.

Саранск, стадион «Мордовия Арена»

Панама – Тунис – 1:2 (1:0)
Голы: Мерия 33 (автогол) - Бен-Юссеф 51, Хазри 66

Панама: Пенедо, Мачадо, Роман Торрес (Техада 57), Эскобар, Овалье, Гомес, Гуардиа (Арройо 81), Годой, Барсенас, Габриэль Торрес (Каммингс 46), Родригес
Главный тренер: Гомес Эрнан Дарио.

Тунис: Матлути, Нагез, Бедуи, Мерия, Хаддади, Сасси (Бадри 46), Шкири, Шалали, Бен-Юссеф, Хазри (Срарфи 89), Слити (Халиль 77)
Главный тренер: Маалул Набиль.

Предупреждения: Сасси 43, Бадри 72, Гуардиа 78, Гомес 80, Шалали 90+3

Судья: Шукралла Наваф.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельной встрече бельгийцы обыграли сборную Англии.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:04
Еще бы не победили когда судейка из соседнего Алжиоа😂
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 00:18
Хоть без победы не остались и то хорошо, без обиды уедут.
iNels
iNels
вчера в 23:27
сша бы явно лучше смотрелись на этом чемпе, ну да ладно. раз в жизни и панаме поиграть на чм нужно)
owl_fake
owl_fake
вчера в 23:14
Очень понравился Тунис. Кто знает, как бы повернулось, если бы не этот прокол с Кейном на последней минуте..
Shamil79
Shamil79
вчера в 23:11
панаму помяли ваще на чемпионате ...посмотрим что с сомбреро случится
Анатолий Осипов
Анатолий Осипов
вчера в 23:02
Экспресс спасли Тунисцы. Чуть не сдох на последних минутах когда штрафной назначили
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 23:01
Этот матч был интереснее вывески дня
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:01
Очень рад, сборная Туниса оставила очень хорошее впечатление. До конца боролись с англичанами, потом пытались устроить перестрелку с бельгийцами (к сожалению, травмы лидеров в первом тайме лишили шансов), и вот теперь, наконец, волевая победа.

Это ребята реально заслуживают огромного уважения.
борька
борька
вчера в 22:59
Браво!
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