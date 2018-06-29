Саутгейт: «Надеюсь, болельщики на нас не в обиде за поражение от Бельгии»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Бельгии, которое лишило его команду первой строчки в группе ЧМ-2018:

«Мы должны извлечь правильные уроки из этого матча. Мы играли неплохо, не скажу, что мы провалились. К сожалению, у нас было не так много опасных моментов, не было достаточной взаимосвязи между линиями. Мы не любим проигрывать и не хотим этого делать. Надеюсь, болельщики на нас не в обиде и видели, что мы до последнего старались сравнять счет, переломить ход игры.

Да, мы не выпустили нескольких игроков основы, но, надеюсь, этот шаг оправдает себя в плей-офф. Мы не могли рисковать лидерами, вероятность травм есть всегда. Конечно, у нас есть определенные обязательства перед болельщиками, перед организаторами турнира. Но когда ты тренер команды, иногда надо принимать решения, которые могут оказаться непопулярными, за которые будут критиковать.

Уверен, что мы способны одержать победу в матче против Колумбии, хотя это будет очень сложное испытание для нашей команды. У Колумбии сильные исполнители, но мы хорошо знаем эту команду».