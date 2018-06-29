Касильяс: «Я бы не стал выделять фаворита в матче Испании и России»

Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс, ныне выступающий за «Порту», поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия.

«Испанской команде предстоит очень сложная игра. Футболистам надо быть максимально сконцентрированными все 90 минут матча, а если потребуется, то и 120. К тому же наша сборная будет встречаться с хозяевами турнира на стадионе, который вмещает около 80 тыс. человек. Наши соперники получат фантастическую поддержку, а это всегда важный фактор. Поэтому я бы не стал выделять фаворита этой пары. На групповом этапе футболисты сборной России доказали, что не только хорошо умеют играть в футбол, но и проявили характер, волю к победе. У вас есть несколько очень сильных игроков группы атаки, а также опытные защитники с Игорем Акинфеевым в воротах».

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев отметил, что его команда может показать достойный результат, несмотря на то, что очевидным фаворитом встречи для него является Испания.