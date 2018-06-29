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Касильяс: «Я бы не стал выделять фаворита в матче Испании и России»

сегодня, 02:34
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс, ныне выступающий за «Порту», поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия.

«Испанской команде предстоит очень сложная игра. Футболистам надо быть максимально сконцентрированными все 90 минут матча, а если потребуется, то и 120. К тому же наша сборная будет встречаться с хозяевами турнира на стадионе, который вмещает около 80 тыс. человек. Наши соперники получат фантастическую поддержку, а это всегда важный фактор. Поэтому я бы не стал выделять фаворита этой пары. На групповом этапе футболисты сборной России доказали, что не только хорошо умеют играть в футбол, но и проявили характер, волю к победе. У вас есть несколько очень сильных игроков группы атаки, а также опытные защитники с Игорем Акинфеевым в воротах».

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев отметил, что его команда может показать достойный результат, несмотря на то, что очевидным фаворитом встречи для него является Испания.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:03
И так понятно!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:23
неужели снова Кутепова с Самедовым выставит ?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 03:14
После провала на ЧМ-2014 и невыразительной игры в группе здесь, сами испанцы сомневаются в своей команде, даже против России
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 03:00
Ха-ха хорошо Касиляс руских потролил а они ведь щас реално поверят что смогут на равных с Испаней сыграть. Даже Уругвай на радостях забудут!)
mavrid05
mavrid05
сегодня в 02:59
Фаворит скорее Россия чем Испания
Faustello
Faustello
сегодня в 02:38
Поди ржёте там вместе с испанским комментатором??? )))
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