Кисляк: «Просто ничего не летело в ворота сборной Мали»

Полузащитник сборной России поделился мнением о прошедшей товарищеской игре с Мали (0:0).

Было очень много моментов, мы должны были побеждать. Но в футболе такое бывает, просто ничего не летело в ворота сборной Мали. Игра была хорошая. Было много подходов, ударов, штанги тоже были. Просто так бывает, что не удается забить. Может, действительно было пару моментов, где сильно заигрывались и из-за этого теряли мяч.

У них очень высокие футболисты. Не скажу, что они продемонстрировали какую-то невероятную скорость или уровень физической борьбы. Но за счёт роста у них было преимущество на втором этаже.

Спасибо огромное нашим болельщикам, их поддержка чувствовалась все 90 минут. Благодарен, что они приходят на наши матчи по всей стране, пусть они и товарищеские, но для нас очень важна их поддержка.