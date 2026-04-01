Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиТоварищеские матчи. Сборные 2026

Кисляк: «Просто ничего не летело в ворота сборной Мали»

01 апреля 2026, 09:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб МалиМалиМатч завершен

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк поделился мнением о прошедшей товарищеской игре с Мали (0:0).

Было очень много моментов, мы должны были побеждать. Но в футболе такое бывает, просто ничего не летело в ворота сборной Мали. Игра была хорошая. Было много подходов, ударов, штанги тоже были. Просто так бывает, что не удается забить. Может, действительно было пару моментов, где сильно заигрывались и из-за этого теряли мяч.

У них очень высокие футболисты. Не скажу, что они продемонстрировали какую-то невероятную скорость или уровень физической борьбы. Но за счёт роста у них было преимущество на втором этаже.

Спасибо огромное нашим болельщикам, их поддержка чувствовалась все 90 минут. Благодарен, что они приходят на наши матчи по всей стране, пусть они и товарищеские, но для нас очень важна их поддержка.

Подписывайся в ВК
Все новости
Италия снова осталась без чемпионата мира. Тройной позор, которому нет оправданий
01 апреляRoman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии18
Бывший финалист Лиги чемпионов переживает кошмар. «Тоттенхэм» в шаге от Чемпионшипа
31 мартаМаксим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии2
Мелкадзе: «Сейчас, наверное, лучший период моей карьеры»
30 марта
Тимощук высоко отметил отношение к делу и самоотдачу Соболева в «Зените»
30 марта
Головин о сборной Никарагуа: «Команда точно не слабая»
27 марта
Тренер сборной Никарагуа: «Россия обладает экстраординарным уровнем»
27 марта
Сортировать
Все комментарии
112910415
01 апреля в 16:14
вот ведь беда-то ...
Alex_67
01 апреля в 12:42
Хорошо, что не проиграли... И на том спасибо?
Брулин
01 апреля в 12:19
Единственное, что выделялось у сборной РФ — это нули и 7 ударов в створ за весь матч. Кисляк говорит, что ’могли забирать игру’, но по факту — забирали только мячи из своей штрафной.
oFANATo
01 апреля в 12:14, ред.
Молодец Кисляк.....главный тренер сборной поблагодарил за самоотдачу Матвея.
artem saribekyan 1
01 апреля в 11:56
Вот ведь не кстати...
artem saribekyan 1
01 апреля в 11:52
Немного поправлю Кисляка, уж извините.
Народ ходит на матчи сборной РФ, но никак не на вас. Не ходят на матчи так, как ходили на Яшина, Стрельцова, Симоняна, Черенкова и многи ещё легенд советского и российского футбола.
Таких футболистов, такого уровня сейчас просто нет!
Есть высокое мнение о себе некоторых ,,звёздочек", возможно, но ни уровень мастерства, ни сила характера, ни, увы, желания работать и добиться этого самого мастерства не наблюдаются.
Зато у многих наблюдаем понты и показуху в действиях на поле...
,,Мы играли хорошо, били в штанги и перекладины, соперники высокие не дали выиграть...
Достали уже своими речами.
Ты сам, Кисляк, считаешь, что твой уровень игры достаточен для того, чтобы побеждать сб.Мали?
А что бы сделала сб Мали на своем поле с вами на своем поле ? Без своего судьи и с поддержкой своих трибун?
Не задумывался ? И твои друзья не задумывались?
,,Первые парни на селе" обычно не думают ни о чем кроме себя, любимых...
А если и вправду подумать и тебе, дорогой, и твоим товарищам по сборной?
Ибо вовсе не думать, так как ,,жизнь удалась"?
Как говорится ,,неча на зеркало пенять, коли рожа крива"- может и такое будет правдой?
112910415
01 апреля в 11:39
неохота же всерьёз напрягаться ...
Фил Кио
01 апреля в 11:24
Жаль пацана - расстроился. Вот до сих пор никто не объяснил, что делать, чтобы летело куда надо, а не куда получится.
Рыжик-Мурыжик
01 апреля в 11:21
В сборной не должны играть такие, как Кисляк, с таким отношением к делу. На себя пенять надо: не доработал, не постарался, не приложил усилия, не смог. А не "я куда-то ударил, а оно не залетело". На тренировках нужно вкалывать, чтобы залетало.
galeevae
01 апреля в 10:36
"...просто ничего не летело..." Да просто играли ничего не значащий товарняк, и настрой соответствующий был у большинства игроков. Для чего ...опу то рвать? А вдруг травма, не дай Бог? Раньше для игроков было честью играть за сборную своей страны и не важно, официальный это турнир или товарищеский матч. А для большинства из нынешнего поколения это просто шанс поставить "галочку" в биографии и поднять свою трансферную стоимость. На полную, как мне показалось, только Головин выкладывался, остальные просто потренироваться приехали...
dpc69re9hsfy
01 апреля в 10:36
Так само оно не залетает,надо какие-то навыки для этого
Bad Listener
01 апреля в 10:31, ред.
Ворота это то что с железными белыми стальными балками и сеткой, объясните парню. После каждого уже матча сборной игроки рассказывают как им не повезло. Пока мужчин способных брать на себя ответственность в российский футбол не завезут так и будем слушать от детишек как не летело в ворота, случилась недооценка и может ещё что ноги не слушались.
52cr23xayx5w
01 апреля в 10:20
... уж как лет 15 минимум...
Варвар7
01 апреля в 10:15
А может сильный боковой ветер? )
hgwpur2xm36c
01 апреля в 10:08, ред.
Растут оттуда, но у наших это не ноги...
drug01
01 апреля в 10:07
Всем привет!Вот и закончился март! Сегодня не до смеха,группу без Призов не открыли.... жаль!!!
Alex_67
01 апреля в 09:59
Надо же, опять случай виноват?
Ангел неБесГрешен
01 апреля в 09:57
Так иногда случаются, особенно если состав не наигран...
kgk2g7862cz7
01 апреля в 09:57
Просто ноги не оттуда растут
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 