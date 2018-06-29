  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Модлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---

Лёв: «Сборной Германии необходимы серьёзные изменения»

сегодня, 04:47

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв отметил, что тренерскому штабу национальной команды необходимо проанализировать причины провала на ЧМ-2018 и проделать работу над ошибками. Сборная Германии проиграла два из трёх матчей группового этапа чемпионата мира и покинула турнир, заняв 4-е место в квартете F.

«У нас уже была подобная ситуация. В 2004 году команда была выбита после групповой стадии чемпионата Европы. После этого в сборной произошли большие изменения. На протяжении 14 лет мы всё прогрессировали. За последние 10 лет Германия была самой стабильной командой планеты и стала чемпионом мира. Но теперь, после вылета и огромного разочарования, мы должны отреагировать на случившееся и предпринять для этого верные шаги. Нам необходимы изменения, серьёзные изменения. Всё это мы должны подробно обсудить.

Пока слишком рано говорить о причинах провала. Конечно, мы уже их обсуждали. Но я могу сказать, что нет какой-то одной причины, из-за которой мы потерпели неудачу. Их несколько, и я должен это проанализировать. Моей задачей было продемонстрировать качественную игру сборной за эти четыре недели, но у нас это не вышло. Теперь нам нужно некоторое время, чтобы поговорить об этом, а затем мы дадим ответы».

Ранее глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель сообщил, что будущее Лёва в сборной Германии станет ясным на следующей неделе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Инфантино: «Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе»
Сегодня, 10:37 0
Ибрагимович: «Я завоевал мир. Теперь его завоевывает сборная Швеции»
Сегодня, 10:26 4
Тиаго Силва опроверг информацию о конфликте с Неймаром
Сегодня, 08:52 2
Фасио: «Думаю, мы неплохо сыграли с Хорватией, а с Нигерией показали ещё лучший настрой»
Сегодня, 07:36 3
Карвахаль: «Неймар? „Реал“ всегда хочет видеть у себя лучших из лучших»
Сегодня, 07:09 3
Бирхофф: «Решение о будущем Лёва нельзя принимать на горячую голову»
Сегодня, 05:33 1
Обсудить
Все комментарии
Palex
Palex ответил Mikhail40
сегодня в 09:55
Нету? А как же Бранд, Горецка,Сане,Кимих.
Palex
Palex ответил lawr19730
сегодня в 09:52
Как банщик, Глушаков сгодится.
Efimych
Efimych
сегодня в 09:28
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 08:51
    А если серьёзно, то победы Германии нужны. Поэтому наберут негров, арабов и латинов, как в начале 2000-х. Ну, в лучшем случае славян.
    lawr19730
    lawr19730
    сегодня в 08:31
    Банщик нужен, яйца и пупок Лёву подмывать, чтобы от футбола не отвлекался.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 06:57
    Нужно начинать с тренера.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 06:53
    Скоро сборная Германия будет точно также как и сборная России, 32 года ждать следующего выхода в плей-офф)
    Mikhail40
    Mikhail40
    сегодня в 06:45
    так не может быть что тренер который выиграл чм 2014 стал сразу плохим.сейчас в германии проблема с новыми игроками.старые игроки такие как марио гомес.кроосе.озил.мюллер.ройсе не могут все тащить всю команду а новых талантов уже нету в германии.будет тоже самое что и в голландии.
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 06:42
    Фюрер должен взять ответственность на себя, и......
    grafff
    grafff
    сегодня в 06:33
    Новый тренер
    timoha 102
    timoha 102
    сегодня в 05:35
    Причины возможно такие же как у СССР в 1990 году!На пик форму должны были выйти на стадии плей оф!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 04:54
    Назрела замена тренера.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100