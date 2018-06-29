Лёв: «Сборной Германии необходимы серьёзные изменения»

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв отметил, что тренерскому штабу национальной команды необходимо проанализировать причины провала на ЧМ-2018 и проделать работу над ошибками. Сборная Германии проиграла два из трёх матчей группового этапа чемпионата мира и покинула турнир, заняв 4-е место в квартете F.

«У нас уже была подобная ситуация. В 2004 году команда была выбита после групповой стадии чемпионата Европы. После этого в сборной произошли большие изменения. На протяжении 14 лет мы всё прогрессировали. За последние 10 лет Германия была самой стабильной командой планеты и стала чемпионом мира. Но теперь, после вылета и огромного разочарования, мы должны отреагировать на случившееся и предпринять для этого верные шаги. Нам необходимы изменения, серьёзные изменения. Всё это мы должны подробно обсудить.

Пока слишком рано говорить о причинах провала. Конечно, мы уже их обсуждали. Но я могу сказать, что нет какой-то одной причины, из-за которой мы потерпели неудачу. Их несколько, и я должен это проанализировать. Моей задачей было продемонстрировать качественную игру сборной за эти четыре недели, но у нас это не вышло. Теперь нам нужно некоторое время, чтобы поговорить об этом, а затем мы дадим ответы».

Ранее глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель сообщил, что будущее Лёва в сборной Германии станет ясным на следующей неделе.