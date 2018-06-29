Свен-Горан Эрикссон: «Англии было бы проще обыграть Бразилию, чем Швецию»

Известный специалист Свен-Горан Эрикссон полагает, что для сборной Англии было бы лучше попасть в половину сетки с командой Бразилии, поскольку в другой половине в 1/4 финала чемпионата мира их может поджидать Швеция.

«Я немного удивлен, что все в Англии счастливы, так как им удалось попасть в другую половину сетки, где нет Бразилии. За последние 30 лет, сколько раз Англия обыгрывала Швецию? Не так уж часто - два раза. Англии было бы проще обыграть Бразилию, чем Швецию, как мне кажется. Сейчас шведы очень неуступчивая команда.

Их нападающие могут очень качественно защищаться в своей штрафной площади. Когда я работал в сборной Англии, мы четыре раза играли против шведов и победили только однажды, а еще три раза сыграли вничью. Если смотреть еще дальше, то Швеция обыгрывала Англию на крупных турнирах».

Чтобы у «Трех Львов» была возможность сыграть со Швецией, им для начала нужно обыграть Колумбию в 1/8 финала.