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Свен-Горан Эрикссон: «Англии было бы проще обыграть Бразилию, чем Швецию»

вчера, 23:35

Известный специалист Свен-Горан Эрикссон полагает, что для сборной Англии было бы лучше попасть в половину сетки с командой Бразилии, поскольку в другой половине в 1/4 финала чемпионата мира их может поджидать Швеция.

«Я немного удивлен, что все в Англии счастливы, так как им удалось попасть в другую половину сетки, где нет Бразилии. За последние 30 лет, сколько раз Англия обыгрывала Швецию? Не так уж часто - два раза. Англии было бы проще обыграть Бразилию, чем Швецию, как мне кажется. Сейчас шведы очень неуступчивая команда.

Их нападающие могут очень качественно защищаться в своей штрафной площади. Когда я работал в сборной Англии, мы четыре раза играли против шведов и победили только однажды, а еще три раза сыграли вничью. Если смотреть еще дальше, то Швеция обыгрывала Англию на крупных турнирах».

Чтобы у «Трех Львов» была возможность сыграть со Швецией, им для начала нужно обыграть Колумбию в 1/8 финала.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 02:10
Типа колумбийцев они уже прошли, надеюсь Хамес покажет кто в доме хозяин.
timoha 102
timoha 102
сегодня в 00:42
Эх если бы мы не попали на эту Колумбию мы конечно дошли бы как минимум до полуфинала!Потому что все остальные команды мы бы обыграли!Ну кроме Швеции !!!
Знаю где трофей
Знаю где трофей ответил loko7
сегодня в 00:25
loko7:
Надеюсь колумбийцы их отправят домой, погостили у нас и хватит.
Будем надеяться, что сетка чемпионата им больше не пригодится.
loko7
loko7
вчера в 23:43
Надеюсь колумбийцы их отправят домой, погостили у нас и хватит.
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