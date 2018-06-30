  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип АргентинаАргентина2.43.093.53
21:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип ПортугалияПортугалия2.982.962.94

Специалист: «Судейство Куйперса в матче Испания - Россия не должно вызвать нареканий»

сегодня, 11:49
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд считает, что работа голландского арбитра Бьорна Куйперса в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании не должна вызвать нареканий. Напомним, что Куйперс будет обслуживать игру в качестве главного арбитра.

«Для любого арбитра, выходящего обслуживать матчи чемпионата мира, работа на этом турнире является высшим достижением. Он выйдет судить что есть, я не верю, что он позволит себе упустить нить игры. Думаю, должно быть все нормально, хотя что будет на самом деле, загадывать очень сложно.

Если он [Куйперс] получил очередное назначение, значит понравился своей работой судейскому комитету и департаменту ФИФА. Я видел те игры, если говорить в общем, то он отлично провел те матчи, особых к нему нареканий нет», - сказал Бартфельд.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тавеккио: «Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я отказал Конте»
Сегодня, 11:08 1
Марадона: «Хотелось бы, чтобы финальный матч ЧМ состоялся между Аргентиной и Испанией»
Сегодня, 10:58 8
Мартинес: «Я думаю, что Де Брюйне до сих пор многие недооценивают»
Сегодня, 10:10 1
Сабалета: «В FIFA Месси часто играл за „Челси“, но я обыгрывал его за „Эспаньол“»
Сегодня, 08:01 8
Субашич: «Мы не фавориты в матче с Данией»
Сегодня, 07:42 2
Дилейни: «У сборной Хорватии есть слабости, и мы будем их использовать»
Сегодня, 04:59 6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100