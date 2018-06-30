Специалист: «Судейство Куйперса в матче Испания - Россия не должно вызвать нареканий»

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд считает, что работа голландского арбитра Бьорна Куйперса в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании не должна вызвать нареканий. Напомним, что Куйперс будет обслуживать игру в качестве главного арбитра.



«Для любого арбитра, выходящего обслуживать матчи чемпионата мира, работа на этом турнире является высшим достижением. Он выйдет судить что есть, я не верю, что он позволит себе упустить нить игры. Думаю, должно быть все нормально, хотя что будет на самом деле, загадывать очень сложно.



Если он [Куйперс] получил очередное назначение, значит понравился своей работой судейскому комитету и департаменту ФИФА. Я видел те игры, если говорить в общем, то он отлично провел те матчи, особых к нему нареканий нет», - сказал Бартфельд.