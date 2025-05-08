«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Прогноз на матч Лиги Европы (8.05.2025)

1746654410

сегодня, 00:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу хозяев составляет 1.88. Поставить на «Атлетик» можно за 4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» в первом матче обыграл «Атлетик» (3:0). На данный момент в английской премьер-лиге команда занимает 15 место, с начала сезона она не претендовала на топовые места. «Красные дьяволы» чуть не упустили Лигу Европы, и выиграли «Лион» а дополнительное время (5:4). Два последних поединка «Манчестер Юнайтед» в АПЛ завершились ничьёй с «Борнмутом» (1:1), и поражением от «Брентфорда» (4:3).

«Атлетик» в Ла Лиге идёт на четвёртом месте, с заработанным 61 баллом. От лидера сезона его отделяют 18 очков. В Лиге Европы «Атлетик» показал себя достойно, в 1/8 он обыграл «Рому» (4:3), а в 1/4 «Рейнджерс» (2:0). Два последних матча команды в испанском чемпионате завершились победой над «Лас-Пальмасом» (1:0), и ничьёй на выезде с «Реал» Сосьедадом (0:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл только три матча из десяти последних

«Атлетик» выиграл два матча из прошедших пяти

Пять последних матчей «Атлетика» завершились с исходом «Обе забьют — нет»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» играет на своем поле и постарается порадовать своих болельщиков. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.