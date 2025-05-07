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Мостовой — лучший игрок «Зенита» по итогам апреля

вчера, 16:45

Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим футболистом «Зенита» в апреле.

В прошлом месяце игрок принял участие в 5 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:48
Бразильцы нервно напряглись, желваками дали понять своё несогласие...)
Им там виднее, избирателям...)
Голосовали тайно? Открыто? Счетная комиссия голосов...? Печать... Подписи...)))
100лет
100лет
вчера в 20:58
Заслуженно!
112910415
112910415
вчера в 20:02
почти бразилец уже ...
Deemon37
Deemon37
вчера в 18:57
А как же король америки?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:42
Интересно, кто участвует в опросах, и кто признал этого посредственного футболиста лучшим игроком.
Вещий
Вещий
вчера в 17:05
Однозначно... я не знаю кто выбирал, но выбор правильный.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:02
где то нервно закурил))
протон
протон
вчера в 17:00
Мостовой молодец, что в какой-то момент не закис, сидя в запасе, а продолжил пахать.
Hynter
Hynter
вчера в 16:47
Вполне заслуженно, хорошо играл.
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