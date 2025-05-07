Мостовой — лучший игрок «Зенита» по итогам апреля

Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим футболистом «Зенита» в апреле.
В прошлом месяце игрок принял участие в 5 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим футболистом «Зенита» в апреле.
В прошлом месяце игрок принял участие в 5 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Им там виднее, избирателям...)
Голосовали тайно? Открыто? Счетная комиссия голосов...? Печать... Подписи...)))
Им там виднее, избирателям...)
Голосовали тайно? Открыто? Счетная комиссия голосов...? Печать... Подписи...)))