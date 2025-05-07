Мостовой — лучший игрок «Зенита» по итогам апреля

Выдающаяся игра Доннаруммы, напряжённая концовка. ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов Обыграли «Арсенал» и во второй раз.

«Фиорентина» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Конференций (8.05.2025) В ответном матче Лиги Конференций «Бетис» приедет в гости к «Фиорентине».