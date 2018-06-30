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«Интер» арендовал Политано

сегодня, 19:17

Полузащитник «Сассуоло» Маттео Политано, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Интере». «Нерадзурри» арендовали игрока на один сезон с правом выкупа. По неофициальной информации, за аренду «Интер» заплатит 5 млн евро, а выкупить футболиста сможет еще за 20.

В минувшем сезоне 24-летний Политано в 36 матчах Серии А забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 20:01
24 года и уже карьера под откос.
joma_inter
joma_inter
сегодня в 19:54
Welcome Politano!Мы приветствуем нового Интеристу!
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 19:22
Добро пожаловать в черно-синею семью Политано! Надеюсь ты заиграешь у нас как следует!
Теперь еще надо подписать Малкома и спихнуть к ху.. Кандреву в какой не будь Вест Хэм и тогда все будет просто зашибись)
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