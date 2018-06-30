«Интер» арендовал Политано

Полузащитник «Сассуоло» Маттео Политано, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Интере». «Нерадзурри» арендовали игрока на один сезон с правом выкупа. По неофициальной информации, за аренду «Интер» заплатит 5 млн евро, а выкупить футболиста сможет еще за 20.

В минувшем сезоне 24-летний Политано в 36 матчах Серии А забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.