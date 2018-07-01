Итоги конкурса прогнозов за июнь

Уважаемые посетители сайта!
Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.
1-е место - Пупсиков эксперт
2-е место - Пусик тарасовский
3-е место - EAGuar As
4-е место - Пулково-2
5-е место - drug01
6-е место - Begemott
7-е место - ndedov
8-е место - Байкал-38
9-е место - вячеслав остапенко
10-е место - AdamsonM
11-е место - Ярангвельгви Йорингель.
12-е место - ДАША Д
13-е место - Знаю где трофей
14-е место - grafff
15-е место - Хрен горький
16-е место - Abverin
17-е место - Cruis
18-е место - Ruzzik
19-е место - cska.78
20-е место - Литейный 4
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».