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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.574.146.32
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ДанияДания1.883.45.31

Итоги конкурса прогнозов за июнь

сегодня, 11:25

Уважаемые посетители сайта!  

Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.

1-е место - Пупсиков эксперт

2-е место - Пусик тарасовский

3-е место - EAGuar As

4-е место - Пулково-2

5-е место - drug01

6-е место - Begemott

7-е место - ndedov

8-е место - Байкал-38

9-е место - вячеслав остапенко

10-е место - AdamsonM

11-е место - Ярангвельгви Йорингель.

12-е место - ДАША Д

13-е место - Знаю где трофей

14-е место - grafff

15-е место - Хрен горький

16-е место - Abverin

17-е место - Cruis

18-е место - Ruzzik

19-е место - cska.78

20-е место - Литейный 4

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

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mangoх12
mangoх12 ответил Литейный 4
сегодня в 12:41
Литейный 4:
Всем спасибо. Я Вас тоже люблю. Гыгыгы
Поздравляю))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:10
Всем спасибо. Я Вас тоже люблю. Гыгыгы
cska.78
cska.78
сегодня в 11:40
Нормально :)
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