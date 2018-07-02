Стали известны претенденты на пост главного тренера сборной Испании

Федерация футбола Испании начала поиски нового главного тренера для национальной команды после неудачи на чемпионате мира, где испанцы уступили России в 1/8 финала турнира.

Главным кандидатом на пост рулевого считается Кике Санчес Флорес. Он достаточно опытен и способен совершить перестройку в команде. Кроме того, специалист на данный момент свободен, а это значит, что он сможет приступить к работе сразу же.

Еще одним претендентом является Луис Энрике, публично заявлявший о своем желании когда-нибудь поработать в сборной. Также федерация рассматривает кандидатуры Пако Хемеса и Кике Сетьена.

Тренер должен быть назначен задолго до конца лета, поскольку уже в сентябре у испанцев намечены матчи с Англией и Хорватией.