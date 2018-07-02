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Стали известны претенденты на пост главного тренера сборной Испании

сегодня, 12:11

Федерация футбола Испании начала поиски нового главного тренера для национальной команды после неудачи на чемпионате мира, где испанцы уступили России в 1/8 финала турнира.

Главным кандидатом на пост рулевого считается Кике Санчес Флорес. Он достаточно опытен и способен совершить перестройку в команде. Кроме того, специалист на данный момент свободен, а это значит, что он сможет приступить к работе сразу же.

Еще одним претендентом является Луис Энрике, публично заявлявший о своем желании когда-нибудь поработать в сборной. Также федерация рассматривает кандидатуры Пако Хемеса и Кике Сетьена.

Тренер должен быть назначен задолго до конца лета, поскольку уже в сентябре у испанцев намечены матчи с Англией и Хорватией.

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Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс ответил cska plus
сегодня в 12:46
cska plus:
Оставили бы тренера возможно ситуация была бы другая, спасибо барсеглорам.
Спасибо общипанцам дельфинария во главе с пеналду и лотепеги, который за спиной федерации как крысенышь подписал контракт и сообщил об этом только им.
sihafazatron
sihafazatron ответил cska plus
сегодня в 12:41
cska plus:
Оставили бы тренера возможно ситуация была бы другая, спасибо барсеглорам.
согласен,что лопетеги надо было оставлять или ты про йерро?. и причем здесь барсаглоры?
cska plus
cska plus
сегодня в 12:38
Оставили бы тренера возможно ситуация была бы другая, спасибо барсеглорам.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 12:30
Энрике подойдет.
cska.78
cska.78
сегодня в 12:18
Стаса берите :)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:13
Сейчас новости из Испании мало кого интересуют.
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