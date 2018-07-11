ФИФА вынесла предупреждение Хорватии за националистический баннер

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11 июля 2018, 17:54

Глава департамента устойчивого развития и многообразия ФИФА Федерико Аддиеке рассказал, что организация вынесла предупреждение Хорватскому футбольному союзу за баннер националистического содержания, который был вывешен во время матча группового этапа чемпионата мира с Нигерией (2:0).

На игре появился баннер усташей - хорватских националистов, воевавших на стороне Германии во времена Второй мировой войны.

«В случае, когда один плакат держал один хорватский болельщик, последовало предупреждение, а не штраф, потому что нам об этом сообщили офицеры по безопасности из Хорватского футбольного союза, они идентифицировали этот баннер. Именно сама национальная ассоциация футбола предоставила нам такую информацию. Они не хотели ничего спрятать от нас, из-за этого было такое решение. Сотрудники из Хорватии позвонили нам, и плакат был изъят».