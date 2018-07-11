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ФИФА вынесла предупреждение Хорватии за националистический баннер

11 июля 2018, 17:54
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 0Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Глава департамента устойчивого развития и многообразия ФИФА Федерико Аддиеке рассказал, что организация вынесла предупреждение Хорватскому футбольному союзу за баннер националистического содержания, который был вывешен во время матча группового этапа чемпионата мира с Нигерией (2:0).

На игре появился баннер усташей - хорватских националистов, воевавших на стороне Германии во времена Второй мировой войны.

«В случае, когда один плакат держал один хорватский болельщик, последовало предупреждение, а не штраф, потому что нам об этом сообщили офицеры по безопасности из Хорватского футбольного союза, они идентифицировали этот баннер. Именно сама национальная ассоциация футбола предоставила нам такую информацию. Они не хотели ничего спрятать от нас, из-за этого было такое решение. Сотрудники из Хорватии позвонили нам, и плакат был изъят».

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Все комментарии
bacek15
bacek15 ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля 2018 в 10:21
Украинцы не хотели жить в СССР??? ))) Брехня!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля 2018 в 00:59
Да, я хорошо помню, когда из Степана Бендеры начали борца за незалежность робить, после оранжевой революции, когда при Ющенко начали новую историю делать, мой двоюродный брат с Украины тогда в 9 классе учился, так что читал я учебник Истории за 9 класс, а рiдну мову я разумiю,так что все это про плохих русских солдат грабящих Украину, что в первую, что во вторую мировую войну, и ОУН УПА борющихся за свободу Украины я хорошо помню. Как и борьбу, как против СССР, так и Германии, но вот дивизия СС "Галиция" это опровергает.
acm 1899
acm 1899
11 июля 2018 в 23:22
Кто фотографа поздравлял, молодцы!!
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
11 июля 2018 в 22:28, ред.
    Фата лист
    Фата лист
    11 июля 2018 в 20:49
    Справедливо.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 июля 2018 в 20:49
    Да, Власовцы - это неприятная часть истории России, как и Дивизия СС РОНА(Российская Освободительная Национальная Армия) Бронислава Каминского, которая отличилась особой жестокостью при подавлении Варшавского восстания в 1944 г, но я не видел, чтобы в России были памятники Власову или улицы названы в честь Бронислава Каминского, как на Украини, для Россиян они предатели, а для Украинцев Гауптштурмфюрер СС Шухевич герой, вот и вся разница.
    bacek15
    bacek15
    11 июля 2018 в 20:15
    Сегодня хорватские болельщики растянули банер на пол Триумафальной площади "Спасибо Россия". Нормальные люди.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    11 июля 2018 в 19:26
    Хорватия из футбола делает политику,неужели в этом женщина виновата их президент
    Miwka
    Miwka
    11 июля 2018 в 19:10
    Хорошая команда, но с у.одом в составе.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    11 июля 2018 в 19:08
    ФИФА правильно вынесла предупреждения Хорватии
    Sss4404
    Sss4404 ответ VIPded (раскрыть)
    11 июля 2018 в 18:51
    Да ну, и так уже Волан-де-Морт с Испанией порешал. Больше ресурсов не хватит.
    Sss4404
    Sss4404
    11 июля 2018 в 18:49
    А где же это князьок? Он такие новости любит.
    VIPded
    VIPded
    11 июля 2018 в 18:40
    Даёшь дискву хорватов на ЧМ!!! ...И возвращение России в турнирную сетку...)))
    EAGinLE
    EAGinLE
    11 июля 2018 в 18:35
    Везде выскочек хватает .
    Sss4404
    Sss4404 ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
    11 июля 2018 в 18:32
    А высший, это какой уровень для тебя? Ты что следишь за Украиной?
    Caniggia
    Caniggia
    11 июля 2018 в 18:30
    Офигеть! Перед каждым матчем команды фоткаются перед баннером "Нет расизму", а тут такое, да ещё в сборной всякие недоумки! По хорошему гнать Хорватию с чемпионата надо ссаными тряпками и штрафануть их федерацию!
    нечитайло
    нечитайло
    11 июля 2018 в 18:30
    Отстранить от ЧМ
    Sss4404
    Sss4404
    11 июля 2018 в 18:29
    Твоего деда Власовца, ещё забыл добавить к прихвостнями фашистским, они поярче отличились.
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