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Жоржиньо вслед за Сарри перешел в «Челси»

14 июля 2018, 14:07

Пресс-служба «Челси» сообщает, что полузащитник «Наполи» Жоржиньо сегодня стал игроком лондонского клуба. 

Хавбек вслед за главным тренером Маурицио Сарри сменил клубную прописку

Контракт игрока рассчитан на 5 лет, выступать футболист будет под пятым номером. 

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Все комментарии
Parma.kz
Parma.kz
16 июля 2018 в 11:13
Походу нголо хочет уйти раз его позицию закрывают, скоро сарри ещё бревно аргентинское подтянет в челси
Parma.kz
Parma.kz ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
16 июля 2018 в 11:12
Ну бельгийская сторона апл отлично сыграли, а вот истинные анлготчане мертвее всех мертвых
Red_team
Red_team ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
16 июля 2018 в 10:18
Сказочник ты, Князь, однако
Red_team
Red_team ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля 2018 в 14:05, ред.
Ну так победа-отскок, я это и имел в виду, будь у Шпор побольше опыта в ЛЧ... а по игре они переиграли Юве в противостоянии вчистую. И это лишь Шпоры... против лучшей команды СериАла... а про Рому и Ливерпуль я вообще молчу. А МЮ в предыдущих противостояниях уничтожал Милан(кроме 2007, когда Милан был гениален и на поле божил Кака), Рому и обыгрывал на изи Интер в ЛЧ. О каких там унижениях ты говорил? =) Даже Роналду не поможет Юве унизить любую команду из первой шестерки АПЛ, не говоря уже про остальных представителей СериАла. Обыграть - возможно, но до "унизить" пуп не дотянет, развяжется =)
Red_team
Red_team ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля 2018 в 12:54
Закончилось все отскоком Юве от далеко не самой сильной команды АПЛ =)
Sadjon
Sadjon
15 июля 2018 в 10:02
Классный трансфер....удачи ему
pele1981
pele1981 ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля 2018 в 05:35
И не говори. Рома так унизила Ливерпуль, что тот со стыда в финал убежал)
Медив
Медив ответ dzvinka (раскрыть)
15 июля 2018 в 00:27
Ну араб, не араб, дело такое. Но да, на поле он часто пытается понтоваться. Но в его возрасте понтовался Роналду, понтовался де Брюйне... Думаю, скоро переболеет. Ну и в том, что он араб есть плюс - Бавария обычно вытаскивает из Бундеслиги только чистокровных арийцев, на крайний случай тех, кто отдаленно на арийцев похож. В любом случае из Шальке его надо вытаскивать побыстрее, там ловить нечего.
dzvinka
dzvinka ответ Медив (раскрыть)
15 июля 2018 в 00:07, ред.
Канте тоже вроде не особо отсвечивал)) Имхо, Жоржиньо > Бакайоко.
Харит чума как нравится, техника дикая у парня когда прет и когда настроение есть, когда заходит, не боится когда бьют что подкупает тоже. но другое дело... мароканец... собрал бы его в кучу кто, ато щас расплескивает во все стороны, чтобы получилось с пацана чтото достойное, а не второй Тараабт.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля 2018 в 21:38
В других командах нет столько англичан
Фата лист
Фата лист
14 июля 2018 в 20:47
Неужели Канте продадут?
Каa
Каa ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля 2018 в 19:44
Надеюсь, а могут и через полгода начать выкуривать из клуба. Даже с нормальным подбором кадров Сарри выстраивать игру будет пару сезонов, минимум, и не выдаст срочный результат.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля 2018 в 19:02
Тотен далеко не лучший наш представитель
nnb199O
nnb199O
14 июля 2018 в 18:17
игрок ниже среднего уровня, для челси в самый раз.
Nety-net
Nety-net ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля 2018 в 18:01
    Медив
    Медив ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
    14 июля 2018 в 16:55
    Блин, что мне сюда кидать стримы понравившихся матчей?:) Лучше уж нарезки.
    Пулишич в 19 лет закрывает все позиции у БД, он очень разноплановый игрок, что поразительно для его возраста. То что он не тянет мертвых шмелей... Ну Азар тоже не вытянул мертвый Челси.
    Вернер один из лучших молодых центрнапов, чтобы про него не писали. Он хорошо выбирает позицию и у него неплохой удар. Немного подучить бить защитников в солнечное сплетение и будет по манере игры тот же Диего Коста.
    Брандт талантливый вингер, с хорошим видением поля. Ксли бы у аптекарей напом были бы не всякие дрова и столетние Кисслинги, он бы наклепал за сезон под 30 ассистов.
    Ндиди перспективный опорник. У Погбы отбирал мяч, как у ребенка конфету.
    Харит - да. Там больше понтов у него, чем игры. Но у него хорошая техника, чтобы про него не говорили.
    Сессеньон это просто будущий топ, что то типа Мбаппе. Они похожи даже внешне. Больших талантов видно сразу, а я видел не один его матч.
    А что Жоржиньо? 26 лет, статуса нет, особых скиллов тоже, в больших талантах никогда не ходил... Ну умеет забрасывать мяч с центра поля в свободные зоны.... Такое себе... Обычный, добротный игрок для средней команды. Что он забыл в Челси - не понимаю. В мире есть куча намного более ярких, молодых и перспективных игроков на эту позицию. А Жоржиньо абсолютно не яркий
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    14 июля 2018 в 16:40
    Добротного хавбека подписал Челси! Правда, не понятно как он будет делить игровое время с тем же Бакайоко и Дринкуотером. Ведь Канте ему реально будет сложно вытеснить из основы)
    Каa
    Каa
    14 июля 2018 в 16:08
    Кого попросят на выход теперь? Фабрегас скатился, Бакайоко не заиграл, Дринкуотер — вовсе молчу.
    Медив
    Медив ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
    14 июля 2018 в 15:55
    Угу, ...ню и по совместительству самых перспективных футболистов мира

    Медив
    Медив ответ Romeo 777 (раскрыть)
    14 июля 2018 в 15:31
    Странно, почему его не выпускали на матчи еврокубков
    Медив
    Медив ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
    14 июля 2018 в 15:30
    Почему? Есть игроки, которые мне нравятся. Могу написать список, если интересно:
    Бейли, Брандт, Пулишич, Харит, Фекир, Ндиди, Сессеньон, де Лигт, Лосано, Вернер, Ндомбеле.... Любому из этих трансферов я бы радовался, как младенец.
    С другой стороны, я не особо приветствовал и трансфер Канте и радовался покупке Марина, так что я не претендую на звание "истины последней инстанции":)
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ iBragim2102 (раскрыть)
    14 июля 2018 в 15:30
    Скамеечник? Жоржиньо в последнем сезоне провёл 33 игры из 38, в среднем находясь на поле 80 минут. Так же он является самым пасующим футболистом Европы. Такой игрок нужен был в центре поля Челси.
    Viduka
    Viduka ответ iBragim2102 (раскрыть)
    14 июля 2018 в 15:23
    С каких пор один из лучших полузащитников Серии А стал скамеечником и при чем тут сицилийцы?
    bexxx
    bexxx
    14 июля 2018 в 15:18
    Этот тренер лучше гвардиолы, вот увидите как сарри прижмет гварду. Вам крупно повезло с сарри попомните мои слова
    Шуnя771
    Шуnя771
    14 июля 2018 в 15:08
    Мну кажется итальянцы провернули дело...))
    iBragim2102
    iBragim2102
    14 июля 2018 в 15:02
    Слабое усиление для Челси, Наполи избавилось от неудачливого старика и от скамеичника, сицилийцы умеют делать дела.
    allemz
    allemz
    14 июля 2018 в 14:46
    Считал именно Жоржиньо отличной заменой Ферне. А тут эта тварь Лаурентис..
    Георгий Додонов
    Георгий Додонов
    14 июля 2018 в 14:43
    В Челси идёт полная перестройка. Абрамович что то задумал.
    allemz
    allemz
    14 июля 2018 в 14:42
    Блин, жаль-жаль-очень жаль. Больше ждал его, а не Мареза((
    VIPded
    VIPded
    14 июля 2018 в 14:38
    Отлично!
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