Жоржиньо вслед за Сарри перешел в «Челси»

Пресс-служба «Челси» сообщает, что полузащитник «Наполи» Жоржиньо сегодня стал игроком лондонского клуба.
Хавбек вслед за главным тренером Маурицио Сарри сменил клубную прописку.
Контракт игрока рассчитан на 5 лет, выступать футболист будет под пятым номером.
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Харит чума как нравится, техника дикая у парня когда прет и когда настроение есть, когда заходит, не боится когда бьют что подкупает тоже. но другое дело... мароканец... собрал бы его в кучу кто, ато щас расплескивает во все стороны, чтобы получилось с пацана чтото достойное, а не второй Тараабт.
Харит чума как нравится, техника дикая у парня когда прет и когда настроение есть, когда заходит, не боится когда бьют что подкупает тоже. но другое дело... мароканец... собрал бы его в кучу кто, ато щас расплескивает во все стороны, чтобы получилось с пацана чтото достойное, а не второй Тараабт.
Пулишич в 19 лет закрывает все позиции у БД, он очень разноплановый игрок, что поразительно для его возраста. То что он не тянет мертвых шмелей... Ну Азар тоже не вытянул мертвый Челси.
Вернер один из лучших молодых центрнапов, чтобы про него не писали. Он хорошо выбирает позицию и у него неплохой удар. Немного подучить бить защитников в солнечное сплетение и будет по манере игры тот же Диего Коста.
Брандт талантливый вингер, с хорошим видением поля. Ксли бы у аптекарей напом были бы не всякие дрова и столетние Кисслинги, он бы наклепал за сезон под 30 ассистов.
Ндиди перспективный опорник. У Погбы отбирал мяч, как у ребенка конфету.
Харит - да. Там больше понтов у него, чем игры. Но у него хорошая техника, чтобы про него не говорили.
Сессеньон это просто будущий топ, что то типа Мбаппе. Они похожи даже внешне. Больших талантов видно сразу, а я видел не один его матч.
А что Жоржиньо? 26 лет, статуса нет, особых скиллов тоже, в больших талантах никогда не ходил... Ну умеет забрасывать мяч с центра поля в свободные зоны.... Такое себе... Обычный, добротный игрок для средней команды. Что он забыл в Челси - не понимаю. В мире есть куча намного более ярких, молодых и перспективных игроков на эту позицию. А Жоржиньо абсолютно не яркий
Пулишич в 19 лет закрывает все позиции у БД, он очень разноплановый игрок, что поразительно для его возраста. То что он не тянет мертвых шмелей... Ну Азар тоже не вытянул мертвый Челси.
Вернер один из лучших молодых центрнапов, чтобы про него не писали. Он хорошо выбирает позицию и у него неплохой удар. Немного подучить бить защитников в солнечное сплетение и будет по манере игры тот же Диего Коста.
Брандт талантливый вингер, с хорошим видением поля. Ксли бы у аптекарей напом были бы не всякие дрова и столетние Кисслинги, он бы наклепал за сезон под 30 ассистов.
Ндиди перспективный опорник. У Погбы отбирал мяч, как у ребенка конфету.
Харит - да. Там больше понтов у него, чем игры. Но у него хорошая техника, чтобы про него не говорили.
Сессеньон это просто будущий топ, что то типа Мбаппе. Они похожи даже внешне. Больших талантов видно сразу, а я видел не один его матч.
А что Жоржиньо? 26 лет, статуса нет, особых скиллов тоже, в больших талантах никогда не ходил... Ну умеет забрасывать мяч с центра поля в свободные зоны.... Такое себе... Обычный, добротный игрок для средней команды. Что он забыл в Челси - не понимаю. В мире есть куча намного более ярких, молодых и перспективных игроков на эту позицию. А Жоржиньо абсолютно не яркий
https://www.youtube.com/watch?v=lgQgzFiSznw
https://www.youtube.com/watch?v=6pYDx_m-cG8
Бейли, Брандт, Пулишич, Харит, Фекир, Ндиди, Сессеньон, де Лигт, Лосано, Вернер, Ндомбеле.... Любому из этих трансферов я бы радовался, как младенец.
С другой стороны, я не особо приветствовал и трансфер Канте и радовался покупке Марина, так что я не претендую на звание "истины последней инстанции":)
Бейли, Брандт, Пулишич, Харит, Фекир, Ндиди, Сессеньон, де Лигт, Лосано, Вернер, Ндомбеле.... Любому из этих трансферов я бы радовался, как младенец.
С другой стороны, я не особо приветствовал и трансфер Канте и радовался покупке Марина, так что я не претендую на звание "истины последней инстанции":)