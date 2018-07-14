Жоржиньо вслед за Сарри перешел в «Челси»

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14 июля 2018, 14:07

Пресс-служба «Челси» сообщает, что полузащитник «Наполи» сегодня стал игроком лондонского клуба.



Хавбек вслед за главным тренером Маурицио Сарри сменил клубную прописку.



Контракт игрока рассчитан на 5 лет, выступать футболист будет под пятым номером.