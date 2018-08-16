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Дзюба: «Привет всем, кто в нас не верил»

16 августа 2018, 23:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоЗакончился в доп. время

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над минским «Динамо» (8:1) в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Противостояние классное. Минск сражался. Привет всем, кто не верил в нас, кто говорил, что это чудо невозможно. Огромное спасибо всем, кто верил в нас. Мы знали, что сможем!

У нас был план. Понятно, что старались грузить вперед. За счет того, что у нас было преимущество в росте, в габаритах – были подборы. Мы верили, мы были злы, потому что было 1:0 – мы очень много моментов не забили в первом тайме. К счастью, в конце все залетело.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
17 августа 2018 в 18:47
И Дзюбе привет))
Санчо Панса
Санчо Панса
17 августа 2018 в 03:07
Да мы в Вас верили, Тёма! Как и на прошедшем ЧМ-2018) Самое главное, что вы поверили в себя и в свои силы и в итоге были за это вознаграждены! Молодцы, ребята)
Cimonn
Cimonn
17 августа 2018 в 02:01
Это пупсикам, Панову и Лучески?
MIKITA463295
MIKITA463295
17 августа 2018 в 01:31
В конкретной игре я в вас верил,поэтому с победой... Динамо же сам виноват наступил на те же грабли что и Зенит,котопый думал что пройдут раунд одной левой,после первой игры почемуто Динамо слишком сильно уверовал в то что они уже прошли этот раунд,за что и были наказаны причем дважды в основное и в дополнительное...
EAGinLE
EAGinLE
17 августа 2018 в 01:05
Дзюба , не забывай , что у тебя в Туле яйца окрепли ...... :-):-):-):-):-):-):-):-)
oFANATo
oFANATo
17 августа 2018 в 00:11
Дзюба: «Привет спартачам, которые в нас не верили»
Димон Юханов
Димон Юханов
17 августа 2018 в 00:09
С такой зп ты должен в каждой игре забивать по 3 мяча
За адекватность
За адекватность
17 августа 2018 в 00:08
Вот теперь ты, как говорил Орлов, заслуженно кудесник. Молодчага, и респектище за твою волю к победе. Просто красавец. ИМХО.
Palex
Palex
16 августа 2018 в 23:41
Интересно,а что скажет Мостовой?
Sysanin101
Sysanin101
16 августа 2018 в 23:27
Зенит подарил нам яркий незабываемый футбольный спектакль.
Два зенитовцы забили при полном составе, а 6 мячей зенитовцы забили минчанам играя в меньшенстве.
Зенит разгромил минчан со счётом 8-1!!!!!!
Есть МИРОВОЙ рекорд результативности игры в меньшинстве.
Зенитовцы перевыполнили голевой план. Ура!
Поздравляем Зенит с этой исторической разгромной ПОБЕДОЙ!!!
Феерическая героическая победа при Петровском!
Все большие МОЛОДЦЫ!
А я, что говорил!
Мы верили в ЧУДО и оно свершилось!!!
Благодарим зенитовцев за футбольное МУЖЕСТВО и ОТВАГУ, а минчан за фантастический спаринг!!!
Большой Карай
Большой Карай
16 августа 2018 в 23:26
Молодцы
Miraldis
Miraldis
16 августа 2018 в 23:20
Дзюбиньо, ты был лучшим в этом матче!!!
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