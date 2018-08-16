Дзюба: «Привет всем, кто в нас не верил»

Нападающий «Зенита» поделился впечатлениями от победы над минским «Динамо» (8:1) в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Противостояние классное. Минск сражался. Привет всем, кто не верил в нас, кто говорил, что это чудо невозможно. Огромное спасибо всем, кто верил в нас. Мы знали, что сможем!

У нас был план. Понятно, что старались грузить вперед. За счет того, что у нас было преимущество в росте, в габаритах – были подборы. Мы верили, мы были злы, потому что было 1:0 – мы очень много моментов не забили в первом тайме. К счастью, в конце все залетело.