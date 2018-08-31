Игнатьев: «Я бы не сказал, что игра „Спартака“ круто зависит от Промеса»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака» в 6-м туре РПЛ .

Квинси Промес перейдет в «Севилью»? Я бы не сказал, что игра так круто зависит от Промеса, потому что не настолько он стабильный футболист. И без Стрельцова можно было играть, и без Пеле. Великие уходят - приходят другие. Но сейчас «Спартак» с Промесом отличается именно агрессивностью. Скорость, нацеленность на ворота у команды с Промесом иная, потому что много передач делается в его адрес, он моделирует игру в атаке. Без него в плане агрессии игра будет обеднена. Может, в плане поддержания комбинационных действий его потерю можно компенсировать, а вот индивидуально сильного футболиста найти ему на замену сложнее.

У «Спартака», конечно, есть преимущество в плане функциональной готовности. Два дня хватит только для того, чтобы восстановить, отпарить, отмассировать игроков, которые принимали участие в матче с «Мольде». Но приложить какие-то усилия для повышения уровня тренированности не удастся. Тут уже ничего предпринять Семаку не удастся. «Зенит» нашел свою игровую модель, он катается на своем коньке, ему переходить с фигурных на беговые коньки нет никакого резона. Есть ведущий игрок - Дзюба. Вся игровая структура «Зенита» меняется, когда его нет. Конечно, Дзюба тот человек, в которого надо направлять мячи в игре со «Спартаком». Он их будет цеплять, отбирать, а вторая волна атаки должна осуществлять подбор. «Зенит» это прекрасно делает.