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Игнатьев: «Я бы не сказал, что игра „Спартака“ круто зависит от Промеса»

сегодня, 09:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак02.09.2018 в 19:00 Не начался

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака» в 6-м туре РПЛ.

Квинси Промес перейдет в «Севилью»? Я бы не сказал, что игра так круто зависит от Промеса, потому что не настолько он стабильный футболист. И без Стрельцова можно было играть, и без Пеле. Великие уходят - приходят другие. Но сейчас «Спартак» с Промесом отличается именно агрессивностью. Скорость, нацеленность на ворота у команды с Промесом иная, потому что много передач делается в его адрес, он моделирует игру в атаке. Без него в плане агрессии игра будет обеднена. Может, в плане поддержания комбинационных действий его потерю можно компенсировать, а вот индивидуально сильного футболиста найти ему на замену сложнее.

У «Спартака», конечно, есть преимущество в плане функциональной готовности. Два дня хватит только для того, чтобы восстановить, отпарить, отмассировать игроков, которые принимали участие в матче с «Мольде». Но приложить какие-то усилия для повышения уровня тренированности не удастся. Тут уже ничего предпринять Семаку не удастся. «Зенит» нашел свою игровую модель, он катается на своем коньке, ему переходить с фигурных на беговые коньки нет никакого резона. Есть ведущий игрок - Дзюба. Вся игровая структура «Зенита» меняется, когда его нет. Конечно, Дзюба тот человек, в которого надо направлять мячи в игре со «Спартаком». Он их будет цеплять, отбирать, а вторая волна атаки должна осуществлять подбор. «Зенит» это прекрасно делает. 

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
сегодня в 14:19
Литейный 4:
МеньшИнство заменит губошлепа. Педры, Софьи, Ананидзе и прочие Жиголы гордо понесут радужный флаг. Гыгыгы
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 11:29
    MALOVAR:
    а от куда должна взяться неуверенность если команда на полном ходу без единой осечки?
    Не люблю прогнозы!
    Но будем наблюдать!!!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 11:21
      MALOVAR
      MALOVAR
      сегодня в 11:04
      а от куда должна взяться неуверенность если команда на полном ходу без единой осечки?
      Уфимский бомжеконедракон парижский
      Уфимский бомжеконедракон парижский
      сегодня в 10:56
      Дзюбозависимость тоже не есть хорошо! Что с Квинсизависимыми будет происходить мы скоро увидим!
      pavkur
      pavkur
      сегодня в 10:48
      Игнатьев тренером был слабым и эксперт никакой.
      Illuha
      Illuha
      сегодня в 10:45
      Стыдно за пупсиков.
      Ambrazura
      Ambrazura
      сегодня в 10:38
      Игра зависит от глушакова, как отжарит в баньке, так и заиграют.
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 10:33
      У ГЛУШАКОВА ТРАУР, НО ГЕЙ-ЖИГО ЕГО УТЕШИТ !
      ОВВ74
      ОВВ74
      сегодня в 10:24
      Морозовский:
      "коллекционер пупсиков" работает на сОккере "дизлайком"!
      точнее дыркой от бублика
      ОВВ74
      ОВВ74
      сегодня в 10:23
      Коллекционер пупсиков:
      Игра спартака теперь зависит полностью от Жиги, как заведет команду, так всё и пойдет.
      иди в школу собирайся, любитель стимуляции
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 10:23
      MALOVAR:
      У нас будет более прагматичный итальянский стиль,без потерь мяча,разорвем проэкт
      Откуда такая уверенность???
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 10:18
      Причем не один)) с клонированными друзьями...
      бригада "Дизлайк" )...
      Георгий Додонов
      Георгий Додонов
      сегодня в 10:15
      Найдут нового игрока.
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 10:12
      В спартаке каждый сам по себе, командная игра только у безбородова с лапочкиным и кукуяном.
      Bajan
      Bajan
      сегодня в 09:55
      Жига и Джига теперь заводят спартак, они же партнеры.
      swift stream
      swift stream
      сегодня в 09:52
      Игра спартака полностью зависит от судьи, в Европе нет бездородово-лампочкиных и результат плачевный.
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 09:48
      "коллекционер пупсиков" работает на сОккере "дизлайком"!
      MALOVAR
      MALOVAR
      сегодня в 09:43
      У нас будет более прагматичный итальянский стиль,без потерь мяча,разорвем проэкт
      Коллекционер пупсиков
      Коллекционер пупсиков
      сегодня в 09:40
      Игра спартака теперь зависит полностью от Жиги, как заведет команду, так всё и пойдет.
      gracie
      gracie
      сегодня в 09:39
      Игра не зависит?А вот результат очень зависит . Сколько он забил мячей 15? Только очень упрямый человек не хочет это видеть, или он не умеет считать.Если сделать вычитание его из забитых Спартаком мячей, то команда окажется где- то в середине и ближе к аутсайдерам.
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 09:38
      Дзюба - новый Халк "Зенита"! Нет Дзюбы - нет "Зенита"! Дзюба ещё и играющий тренер! Без Дзюбы на поле, команда не знает что как ей играть вообще! Промес - хороший игрок!
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 09:20
      А у зенита от паредеса и заболотного(( ха ха ха
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