  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца - - -
ГлавнаяНовости

Веденеев: «У „Зенита“ и „Спартака“ нет ресурса, чтобы выдать град мячей»

сегодня, 08:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак02.09.2018 в 19:00 Не начался

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком».

Промес улетел в Испанию? У «Спартака» полным-полно хороших игроков в атаке. По составу линия нападения у москвичей сильнее: Зе Луиш, Адриано. Команда быстрая, моложе «Зенита». С учетом четвергового матча с «Мольде», где сил потрачено изрядно, ничья для питерцев - хороший результат.

На мой взгляд, «Зенит», за исключением гостевого матча с минским «Динамо», приблизительно одинаково играет со всеми соперниками. Тот же стиль, та же энергетика. А количество забитых и пропущенных голов зависит только от уровня сопротивления, от того, более или менее яростно сражается соперник. А «Спартак» сейчас - не мальчики для битья.

Семак пытается ротации избежать, но она неизбежна, простите за тавтологию. Без ротации команда будет терять основных игроков, как это уже случилось с Нобоа и, чего очень не хотелось бы, с Анюковым. Игроки возрастные. Обязательно нужно давать им отдых.

Думаю, обе команды уделят основное внимание обороне. «Зенит» поневоле вынужден будет это сделать после визита в Норвегию. Зе Луиш - один из лучших в Премьер-Лиге по игре на «втором этаже»: две передачи верхом - есть момент. Поэтому «Зениту» следует насытить оборону, что неизбежно ослабит атакующие усилия. Допускаю, что счет может быть и вовсе 0:0.

У обеих команд, примерно равных по классу, нет ресурса, чтобы выдать град мячей. Это не Лига чемпионов, где каждая ошибка «Спартака» будет заканчиваться голом. Вообще сейчас с атакующим потенциалом в нашей лиге беда. Вспомните, сколько моментов для взятия ворот вчера в матче с «Рейнджерс» загубила «Уфа». Нет теперь у нас таких игроков, как Халк, который 15 мячей забивал и делал 20 голевых передач. Который ошибок не прощал.

Какой будет счет? 1:1. Если, как уже говорил, не 0:0. Вратарская позиция у «Зенита», безусловно, сильнее. А вот где «Спартак» откопал себе вратаря, не представляю. В любой момент Максименко может ошибку допускать. Линия атаки, повторю, сильнее у «Спартака». А в обороне и полузащите примерное равенство. Поэтому - ничья.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин: «У нас хорошая группа, обязаны из нее выходить»
Сегодня, 17:23 3
Деменко: «Российские клубы должны выходить из своих групп в ЛЕ»
Сегодня, 17:19 8
Сенников: «„Спартаку“ будет легче в группе Лиги Европы, чем „Зениту“»
Сегодня, 17:14 15
Семак: «Группа у „Зенита“ абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров»
Сегодня, 16:25 22
Мусаев: «Встречи с „Севильей“ станут для „Краснодара“ серьезной проверкой»
Сегодня, 15:56 3
Родионов: «Перед „Спартаком“ стоит задача дойти до четвертьфинала ЛЕ»
Сегодня, 15:52 38
Обсудить
Все комментарии
ekliziast
ekliziast
сегодня в 14:13
Palex:
Прежде чем писать такие комменты о Зените,обратие внимание на свой клуб.Где играют второсортные легионерыи и такие же "мастера" с российскими паспортами.Причём заметь, играют не за ромбик и тарелку супа,а за деньги,причем не малые.
Не ужели сам работаешь за тарелку супа? Сочувствую.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:24
У Спартака главный и основной ресурс харчуется у Федуна. Весь судейский корпус в полном составе. Гыгыгы
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 11:15
Удачи Зениту в борьбе со СПАМом!
Не спартак
Не спартак
сегодня в 11:04
Веденеев опять пановскую чепуху понес.
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 10:54
Каким местом атака Спама сильнее, чем у лучшего клуба мира?!
blitz
blitz
сегодня в 10:48
cpartak60:
ЭТО НЕ ПОЗОР!!!ПОЗОР 0-4 В МИНСКЕ!!!ПОСМОТРИ ГДЕ МИНСК ,А ГДЕ ЛИВЕРПУЛЬ?БЫЛИ БЫ ЗЕНИТ ИЛИ ЦСКА ТОГДА ПОЛУЧИЛИ БЫ ТОЧНО С ДЕСЯТОК!!!
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 10:43
cpartak60:
ЭТО НЕ ПОЗОР!!!ПОЗОР 0-4 В МИНСКЕ!!!ПОСМОТРИ ГДЕ МИНСК ,А ГДЕ ЛИВЕРПУЛЬ?БЫЛИ БЫ ЗЕНИТ ИЛИ ЦСКА ТОГДА ПОЛУЧИЛИ БЫ ТОЧНО С ДЕСЯТОК!!!
Говори, говори, смешно.
cpartak60
cpartak60
сегодня в 10:38
gracie:
А 7:0 Лив-ль - спартак? Это не позор - это рекорд Гиннесса в ЛЧ .Ну ты понял дорогой
ЭТО НЕ ПОЗОР!!!ПОЗОР 0-4 В МИНСКЕ!!!ПОСМОТРИ ГДЕ МИНСК ,А ГДЕ ЛИВЕРПУЛЬ?БЫЛИ БЫ ЗЕНИТ ИЛИ ЦСКА ТОГДА ПОЛУЧИЛИ БЫ ТОЧНО С ДЕСЯТОК!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:28
Тут речь о ресурсе "Зенита"! Но ,Вам, надо было написать точнее, а именно:где играют ТАКИЕ ЖЕ, КАК В "ЗенитИ", второсортные.......Далее по тексту!
Cleny
Cleny
сегодня в 10:24
Ресурс спартака его вратари - пятинольный, семихов и курьезноголовый.
Palex
Palex
сегодня в 10:20
Прежде чем писать такие комменты о Зените,обратие внимание на свой клуб.Где играют второсортные легионерыи и такие же "мастера" с российскими паспортами.Причём заметь, играют не за ромбик и тарелку супа,а за деньги,причем не малые.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:14
Palex:
Да хоть десять составов,сути дела это не меняет, если игроки не высокого уровня.
Других не купите. Никто не пойдёт в "Зенит"! Халк исключение, и то ради многочисленных родственников и страсти к деньгам. Больше к вам ни один сильный футболист не пойдёт. "Зенит" - это тупик для мастера: тренера нет, роста мастерства не будет - только бабло и самозаточение ради этого бабла.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 10:12
    Palex
    Palex
    сегодня в 10:06
    Да хоть десять составов,сути дела это не меняет, если игроки не высокого уровня.
    Свинодел
    Свинодел
    сегодня в 10:06
    Пупсикам и одного мяча для позора хватит.
    Eddja
    Eddja
    сегодня в 09:59
    Ресурс спартака судья москалев, а к нему любая команда подойдет.
    Aljban
    Aljban
    сегодня в 09:50
    Ресурс спартака очень солидный - 5 мячей в пяти матчах.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:38
    Всего 1 пропущенный мяч у вратаря в чемпионате ! Кто может похвастаться такой надежностью?
    gracie
    gracie
    сегодня в 09:22
    А 7:0 Лив-ль - спартак? Это не позор - это рекорд Гиннесса в ЛЧ .Ну ты понял дорогой
    mat73
    mat73
    сегодня в 09:15
    Всех вспомнил)))
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 09:06
    за зенит стыдно России!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 09:03
    Какой ещё "зеньке" ресурс нужен?! Три состава и безграничный денежный ресурс имеется! Покупайте тогда свистунов ещё и в Европе!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100