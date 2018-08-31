Веденеев: «У „Зенита“ и „Спартака“ нет ресурса, чтобы выдать град мячей»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком».

Промес улетел в Испанию? У «Спартака» полным-полно хороших игроков в атаке. По составу линия нападения у москвичей сильнее: Зе Луиш, Адриано. Команда быстрая, моложе «Зенита». С учетом четвергового матча с «Мольде», где сил потрачено изрядно, ничья для питерцев - хороший результат.

На мой взгляд, «Зенит», за исключением гостевого матча с минским «Динамо», приблизительно одинаково играет со всеми соперниками. Тот же стиль, та же энергетика. А количество забитых и пропущенных голов зависит только от уровня сопротивления, от того, более или менее яростно сражается соперник. А «Спартак» сейчас - не мальчики для битья.

Семак пытается ротации избежать, но она неизбежна, простите за тавтологию. Без ротации команда будет терять основных игроков, как это уже случилось с Нобоа и, чего очень не хотелось бы, с Анюковым. Игроки возрастные. Обязательно нужно давать им отдых.

Думаю, обе команды уделят основное внимание обороне. «Зенит» поневоле вынужден будет это сделать после визита в Норвегию. Зе Луиш - один из лучших в Премьер-Лиге по игре на «втором этаже»: две передачи верхом - есть момент. Поэтому «Зениту» следует насытить оборону, что неизбежно ослабит атакующие усилия. Допускаю, что счет может быть и вовсе 0:0.

У обеих команд, примерно равных по классу, нет ресурса, чтобы выдать град мячей. Это не Лига чемпионов, где каждая ошибка «Спартака» будет заканчиваться голом. Вообще сейчас с атакующим потенциалом в нашей лиге беда. Вспомните, сколько моментов для взятия ворот вчера в матче с «Рейнджерс» загубила «Уфа». Нет теперь у нас таких игроков, как Халк, который 15 мячей забивал и делал 20 голевых передач. Который ошибок не прощал.

Какой будет счет? 1:1. Если, как уже говорил, не 0:0. Вратарская позиция у «Зенита», безусловно, сильнее. А вот где «Спартак» откопал себе вратаря, не представляю. В любой момент Максименко может ошибку допускать. Линия атаки, повторю, сильнее у «Спартака». А в обороне и полузащите примерное равенство. Поэтому - ничья.