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Каррера: «У чемпионата России есть определенный потенциал для прогресса»

сегодня, 08:50

Наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о российском футболе. Напомним, в Москве итальянец провел два года.

Два года - не такой большой срок, чтобы делать глобальные выводы о больших переменах в одну или другую сторону. Выступление сборной России на недавнем чемпионате мира показало всему миру, что российские футболисты способны на многое. Другое дело, что для этого они всегда должны играть с максимальной самоотдачей и не останавливаться на достигнутом, а вот с этим как раз, чего скрывать, бывают проблемы... У чемпионата России есть определенный потенциал для прогресса, хотя при этом ему объективно трудно на равных конкурировать с ведущими европейскими чемпионатами. И матчи российских клубов в Лиге чемпионов и в Лиге Европы - это серьезный экзамен и прекрасная школа одновременно.

В «Спартаке» в последнее время выходят совсем молодые футболисты, а в «Зените» нет? Зато главный тренер сборной России вызвал из «Зенита» сразу семь игроков, а из «Спартака» на несколько человек меньше. Значит, Черчесов считает, что в «Зените» на данный момент шире выбор опытных и подходящих ему россиян, чем у нас, хотя в то же время сразу шесть наших ребят получили приглашение в молодежную сборную, тогда как зенитовцев там, кажется, нет вообще. Наши молодые ребята растут, у них неплохие перспективы, но им еще работать и работать, чтобы стать зрелыми мастерами. Главное - не останавливаться на достигнутом и обращать поменьше внимания на похвалы, тогда будет больше шансов не просто сверкнуть в большом футболе, а оставить там действительно заметный след!

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Все комментарии
Eddja
Eddja
сегодня в 11:00
Физруки, типа кареры, выгодны коррумпированному РФС и судейскому департаменту.
blitz
blitz
сегодня в 10:51
Зачем у физрука спрашивать мнение о российском футболе?
Lazurny
Lazurny
сегодня в 10:46
Физрук хотел сказать, что фердун и дальше будет покупать судей за большие деньги.
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 10:41
gracie:
Мне думается , что Черчесов гораздо меньше думает о проблемах сборной Италии и выступает с анализом их проблем , чем Каррера о российской сборной. Ему надо заострить внимание на работе со Спартаком.Какой-то странный синдром Федуна - всех подозревать, накладывать на игроков заклятья в нашем ЧР это развито у многих красно - белых начиная с руководства, болельщиков до бывших игроков и тренера.Думайте больше о своих проблемах и вам воздастся.
Ха! Невдомек, что журналюги такие темы подымают и вропосы задают?!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:32
ДЛЯ ПРОГРЕССА НУЖНО МИНИМУМ ЧЕСТНОЕ СУДЕЙСТВО, А ФЕДУН ЕГО СРУБАЕТ НА КОРНЮ !
viv
viv
сегодня в 10:27
Физрук, меньше слов, иди лучше готовься к очередному позору.
mat73
mat73
сегодня в 09:09
Надо выигрывать, Массимо! И всё, остальное лирика
gracie
gracie
сегодня в 09:04
Мне думается , что Черчесов гораздо меньше думает о проблемах сборной Италии и выступает с анализом их проблем , чем Каррера о российской сборной. Ему надо заострить внимание на работе со Спартаком.Какой-то странный синдром Федуна - всех подозревать, накладывать на игроков заклятья в нашем ЧР это развито у многих красно - белых начиная с руководства, болельщиков до бывших игроков и тренера.Думайте больше о своих проблемах и вам воздастся.
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 08:58
Готовьтесь к матчу с Зенитом,Массимо.Рассуждать о прогрессе в российском чемпионате можно будет в понедельник......
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