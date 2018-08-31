Каррера: «У чемпионата России есть определенный потенциал для прогресса»

Наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о российском футболе. Напомним, в Москве итальянец провел два года.

Два года - не такой большой срок, чтобы делать глобальные выводы о больших переменах в одну или другую сторону. Выступление сборной России на недавнем чемпионате мира показало всему миру, что российские футболисты способны на многое. Другое дело, что для этого они всегда должны играть с максимальной самоотдачей и не останавливаться на достигнутом, а вот с этим как раз, чего скрывать, бывают проблемы... У чемпионата России есть определенный потенциал для прогресса, хотя при этом ему объективно трудно на равных конкурировать с ведущими европейскими чемпионатами. И матчи российских клубов в Лиге чемпионов и в Лиге Европы - это серьезный экзамен и прекрасная школа одновременно.

В «Спартаке» в последнее время выходят совсем молодые футболисты, а в «Зените» нет? Зато главный тренер сборной России вызвал из «Зенита» сразу семь игроков, а из «Спартака» на несколько человек меньше. Значит, Черчесов считает, что в «Зените» на данный момент шире выбор опытных и подходящих ему россиян, чем у нас, хотя в то же время сразу шесть наших ребят получили приглашение в молодежную сборную, тогда как зенитовцев там, кажется, нет вообще. Наши молодые ребята растут, у них неплохие перспективы, но им еще работать и работать, чтобы стать зрелыми мастерами. Главное - не останавливаться на достигнутом и обращать поменьше внимания на похвалы, тогда будет больше шансов не просто сверкнуть в большом футболе, а оставить там действительно заметный след!