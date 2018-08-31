Игнатьев: «К сожалению, ошибки защиты „Зенита“ пришлось исправлять Луневу»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги встречи «Мольде» и «Зенита» (2:1), после которой «сине-бело-голубые» отправились в групповой раунд турнира.

Команда в первую очередь думала о матче со «Спартаком»? Наверное, это так. В Норвегии «Зенит» выдержал сложный матч. Надо абстрагироваться от счета ответной игры и оценить то, что наш клуб прошел дальше. Мне думается, что в головах игроков сидела мысль, что дома была одержана победа с комфортным счетом. Счет 3:1 давал футболистам основания не выплескивать большое количество физической и нервной энергии, особенно в преддверии матча со «Спартаком». Соперник был быстрее и агрессивнее наших футболистов. Особенно много единоборств «Мольде» удалось выиграть в середине поля. К сожалению, оборона «Зенита» допускала много тактических ошибок. Приходилось их исправлять Луневу.

Я с вами согласен, Мевля недоиграл в этой зоне перед воротами, а Анюков не добежал в той позиции, где необходимо было проявить себя в страховке. Таких моментов случалось много, масса ошибок была в защите. Не совсем ответственно действовали полузащитники, они скорее обозначали отбор мяча, но ни в коей мере не проявляли желания выигрывать единоборства.

Не может футболист выходить на поле и говорить, что завтра у него свадьба и надо поберечься. Либо ты мотивирован, либо нет. Иначе ведь могут быть отголоски такого недонастроя уже в воскресенье, когда придется играть со «Спартаком». Вот «Зенит» провел за 32 дня 9 матчей. То есть за 35 дней будет 10 игр, с учетом «Спартака». Причем по накалу это матчи серьезные, потребовавшие огромных энергозатрат. Вот «Уфа» не смогла с таким календарем справиться. Нам надо выстраивать календарь с учетом интересов клубов, которые представляют Россию в отборочных раундах. Иначе им будет очень сложно. Мы выдвигаем требования командам, чтобы они пробивались в групповой этап, но ведь физиологию обмануть нельзя. Далеко не лучший матч провел «Зенит». Во втором тайме отходили назад, отдавали территорию. Пытались не игрой по позициям, а кучей какой-то отбиваться, делать всё возможное, чтобы удержать преимущество, добытое в Петербурге. Ошибок было очень-очень много.