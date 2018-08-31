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Игнатьев: «К сожалению, ошибки защиты „Зенита“ пришлось исправлять Луневу»

сегодня, 08:32
МольдеЛоготип футбольный клуб Мольде2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги встречи «Мольде» и «Зенита» (2:1), после которой «сине-бело-голубые» отправились в групповой раунд турнира.

Команда в первую очередь думала о матче со «Спартаком»? Наверное, это так. В Норвегии «Зенит» выдержал сложный матч. Надо абстрагироваться от счета ответной игры и оценить то, что наш клуб прошел дальше. Мне думается, что в головах игроков сидела мысль, что дома была одержана победа с комфортным счетом. Счет 3:1 давал футболистам основания не выплескивать большое количество физической и нервной энергии, особенно в преддверии матча со «Спартаком». Соперник был быстрее и агрессивнее наших футболистов. Особенно много единоборств «Мольде» удалось выиграть в середине поля. К сожалению, оборона «Зенита» допускала много тактических ошибок. Приходилось их исправлять Луневу.

Я с вами согласен, Мевля недоиграл в этой зоне перед воротами, а Анюков не добежал в той позиции, где необходимо было проявить себя в страховке. Таких моментов случалось много, масса ошибок была в защите. Не совсем ответственно действовали полузащитники, они скорее обозначали отбор мяча, но ни в коей мере не проявляли желания выигрывать единоборства.

Не может футболист выходить на поле и говорить, что завтра у него свадьба и надо поберечься. Либо ты мотивирован, либо нет. Иначе ведь могут быть отголоски такого недонастроя уже в воскресенье, когда придется играть со «Спартаком». Вот «Зенит» провел за 32 дня 9 матчей. То есть за 35 дней будет 10 игр, с учетом «Спартака». Причем по накалу это матчи серьезные, потребовавшие огромных энергозатрат. Вот «Уфа» не смогла с таким календарем справиться. Нам надо выстраивать календарь с учетом интересов клубов, которые представляют Россию в отборочных раундах. Иначе им будет очень сложно. Мы выдвигаем требования командам, чтобы они пробивались в групповой этап, но ведь физиологию обмануть нельзя. Далеко не лучший матч провел «Зенит». Во втором тайме отходили назад, отдавали территорию. Пытались не игрой по позициям, а кучей какой-то отбиваться, делать всё возможное, чтобы удержать преимущество, добытое в Петербурге. Ошибок было очень-очень много.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 16:31
Про какую "переделку" календаря он говорит? Вся Европа, весь мир так играет! Это и отличает топ клубы от остальных. И топ игроков, кстати тоже. Кто может играть в таком темпе - тот лучший. Кто нет - тот вылетает из еврокубков ещё на стадии отбора. А так давайте остановим вообще чемпионат, пусть все клубы готовятся только к еврокубковым матчам, может добьются чего-то там))
Не спартак
Не спартак
сегодня в 12:07
Главное, вышли в ЛЕ.
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 10:52
Литейный 4:
Снова Мевля накосорезил.
Нету-2! Когда наши устать то успели?!
ndedov
ndedov
сегодня в 10:43
Лунев справился с этой задачей, но остальным выговор за матч.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 10:11
Защита для пупсиков себя берегла.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 09:14
Лунёв так же играл неуверенно - повезло слабочкам, прошли позориться дальше на всю Европу!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 08:50
Гравное прошли .
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 08:42
andre_can:
а по мне так Наши вообще вчера дома остались, только Лунёва ангажировали на игру :)
Да да ты прав все ваши это Спартачек Дзюба, остальные чухня болотная.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 08:36
Снова Мевля накосорезил.
andre_can
andre_can
сегодня в 08:35
а по мне так Наши вообще вчера дома остались, только Лунёва ангажировали на игру :)
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